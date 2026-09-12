Скільки можна заробити на банківських депозитах восени: відповідь експерта

У вересні на депозитному ринку розпочнеться традиційний осінній період конкуренції банків за кошти населення. Очікується, що середні ставки за гривневими вкладами перебуватимуть у межах 13,5−16% річних, а акційні пропозиції сягатимуть 17,5%.
Про розрахунки чистого доходу для внесків на 20, 50 та 100 тисяч гривень розповів директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус банку» Дмитро Замотаєв виданню «Телеканал 24».
Які ставки пропонуватимуть банки
Фахівець прогнозує, що у вересні найпоширеніші ставки за вкладами на 3 місяці перебуватимуть у межах 13,5−14,5%, на 6 місяців — 14,5−15,5%, а на 9−12 місяців — близько 14,5−16%.
Щодо інфляції: якщо сукупне зростання цін за шість місяців буде меншим за 6,74%, чистий дохід перекриватиме знецінення коштів.
За шестимісячної інфляції 4% реальна дохідність становитиме близько 2,7%, за 5% - приблизно 1,7%, а за 6% - близько 0,7%. Якщо інфляція перевищить 6,74%, реальна дохідність стане від’ємною.
«Ніхто не може наперед точно назвати ані курс на 1 квітня, ані інфляцію за майбутні шість місяців. Але вкладник може визначити власні контрольні точки. У наведеному прикладі це приблизно 6,7% сукупної інфляції та близько 48,6 гривні за долар за стартового курсу 45,5 гривні», — зазначає Замотаєв.
Такі розрахунки, на його думку, значно корисніші, ніж рішення на емоціях скуповувати валюту.
Мобільні застосунки та правила для вкладника
В умовах війни важливе значення має можливість дистанційного відкриття вкладу. Повітряні тривоги та ризики для відділень роблять мобільний банкінг основним способом отримання послуг.
На кінець I кварталу 2026 року до Системи BankID НБУ було під’єднано 38 банків-ідентифікаторів, а весняне опитування Мінцифри охопило 24 банки з інтегрованими сервісами «Дії».
Через це банки надають додаткові бонуси до ставки при оформленні вкладу через застосунок.
Експерт виділяє п’ять основних правил для вкладників восени:
Порівнювати чисту дохідність, а не рекламну ставку.
Перевіряти умови щодо дострокового розірвання, поповнення, капіталізації та автоматичної пролонгації.
Не спрямовувати у строковий вклад усі кошти, залишаючи частину заощаджень ліквідною.
Розподіляти більші суми між різними строками депозитів.
Не намагатися вгадати курс чи обирати максимальну цифру в рекламі, а підбирати вклад під власні потреби.
«Гривневий депозит не повинен бути єдиним способом зберігання всіх заощаджень, однак він залишається одним із базових інструментів фінансового планування», — говорить Дмитро Замотаєв.
Його головні переваги, на думку фахівця, полягають у прогнозованому доході, зрозумілому терміні розміщення коштів, державній системі гарантування та можливості зафіксувати ставку на кілька місяців.