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Кредитна історія позичальника: що перевіряють банки перед видаванням позики

Кредит&Депозит
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Кредитна історія — це своєрідне фінансове досьє позичальника
Кредитна історія — це своєрідне фінансове досьє позичальника
Кредитна історія є одним із ключових факторів, які банки та фінансові компанії враховують під час ухвалення рішення про видавання позики. Прострочені платежі, несвоєчасно погашений кредит або значне кредитне навантаження можуть стати причиною відмови у кредитуванні.
Про це сказано в статті Finance.ua «Помилки в кредитній історії: як їх оскаржити та уникнути відмови в позиці».

Чому кредитна історія важлива

Кредитна історія — це своєрідне фінансове досьє позичальника. У ньому міститься інформація про відкриті та закриті кредитні договори, виконання зобов’язань, прострочення та інші дані, які допомагають кредитору оцінити ризик майбутньої позики. Кредитні історії формують та зберігають бюро кредитних історій.
Для банку або фінансової компанії кредитна історія є одним із джерел інформації під час оцінювання потенційного позичальника. Тому помилка в ній може мати цілком практичні наслідки — наприклад, відмову в кредиті, зменшення доступного кредитного ліміту або менш вигідні умови.
Водночас сама по собі відмова не означає, що кредитна історія обов’язково містить помилку. Кредитор оцінює клієнта комплексно, і рішення може залежати також від рівня доходів клієнта, поточного боргового навантаження, внутрішньої скорингової моделі та інших факторів.

Як перевірити свою кредитну історію

Перший крок перед оскарженням — отримати власний кредитний звіт і уважно його перевірити. Законодавство передбачає можливість безкоштовно отримувати інформацію про власні кредити один раз протягом календарного року. Крім того, НБУ зазначає, що кредитну історію можна отримати безкоштовно у разі відмови кредитора у видавання кредиту.
Перевіряти варто не тільки загальний кредитний рейтинг, а й деталі кожного договору.
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиКредитна історія
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