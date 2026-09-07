НБУ ухвалив новий пакет підтримки бізнесу Сьогодні 10:02 — Кредит&Депозит

Банківська система підтримує економіку

Національний банк України розширив можливості банків для кредитування бізнесу та місцевих громад на тлі посилення обстрілів виробничих і складських потужностей, а також об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Правління Національного банку ухвалило другий пакет анонсованих заходів для підтримки виробників продукції та місцевих громад у фінансуванні їхнього розвитку, зокрема відновленні й підтримці критично важливої інфраструктури.

«Банківська система вже підтримує економіку, поглинаючи шоки повномасштабної війни і нарощуючи кредитування стійкими швидкими темпами. З огляду на цю позитивну динаміку та добрий стан системи, ми маємо не лише оперативно реагувати на нові виклики, а діяти проактивно. Новий пакет заходів стане логічним продовженням нашого комплексу кроків для підтримки бізнесу, постраждалого від російських атак, а саме першого пакету заходів та наданих банкам ґрунтовних рекомендацій», — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Нові вимоги до забезпечення кредитів

По-перше, змінами до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями:

розширено перелік прийнятного забезпечення за кредитами. До нього включено майнові права на грошові кошти (виручку) за відвантажений товар (продукцію), виконані роботи або надані послуги. Також визначено вимоги щодо прийнятності такого забезпечення та встановлено коефіцієнт його ліквідності на рівні 0,3;

підвищено до 0,8 коефіцієнт ліквідності забезпечення у вигляді безумовних і безвідкличних місцевих гарантій міських та обласних рад.

По-друге, змінами до Положення про визначення банками України мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком, запроваджено єдині підходи до врахування портфельних гарантій під час пом’якшення кредитного ризику.

По-третє, продовжено тестові періоди, встановлені для банків зазначеним положенням та Положенням про порядок визначення банками України, банківськими групами значних експозицій та розрахунок значення нормативу максимального розміру значної експозиції.

Для кого розширять доступ до кредитування

Зазначені кроки сприятимуть розширенню доступу до кредитних ресурсів для ритейлерів та виробників продукції, які не мають достатнього обсягу основних засобів для надання їх в заставу, а також для муніципальних та інших підприємств, спроможність яких в реалізації важливих інфраструктурних проєктів за гарантійної підтримки органів місцевого самоврядування суттєво підвищиться.

Очікується, що банки найближчим часом зможуть запропонувати нові продукти, які створюватимуть додану вартість для бізнесу, не наражаючись при цьому на надмірні ризики.

Чому НБУ розширив інструменти для банків

Розширення інструментарію банків для мінімізації кредитного ризику стало можливим завдяки законодавчому та регуляторному посиленню вимог до банків у частині організації корпоративного управління, зокрема управління ризиками, удосконаленню наглядових підходів і розширенню повноважень регулятора у сфері банківського нагляду.

Також Національний банк врахував актуальний європейський досвід, зокрема щодо прийнятності та умов використання дебіторської заборгованості як інструменту мінімізації кредитного ризику.

Запровадженні Національним банком зміни дають банкам більше гнучкості за збереження адекватності та якості підходів до оцінки кредитних ризиків.

Зміни унесено постановами Правління Національного банку України від 03 вересня 2026 року № 98 та № 99 , які набирають чинності з 05 вересня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні готують програму, яка дозволить великому бізнесу залучати кредити під 10% річних на відновлення. Відповідні зміни мають поширити державну підтримку на компанії незалежно від їхнього розміру.

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