ФГВФО припиняє виплати вкладникам «Банку Січ» — терміни Сьогодні 12:21 — Кредит&Депозит

Відділення "Банку Січ"

Вкладникам «Банк Січ» нагадали про необхідність отримати гарантоване відшкодування. Фонд гарантування вкладів готується завершити виплати, після чого отримати гарантовану суму буде неможливо.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за результатами ліквідаційної процедури АТ «Банк Січ» склав ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури станом на 1 вересня 2026 року.

У зв’язку з цим Фонд готується затвердити ліквідаційний баланс банку та завершити виплати гарантованого відшкодування його вкладникам.

Скільки часу залишилося для отримання коштів

Після оприлюднення відповідного оголошення виплати гарантованої суми вкладникам «Банк Січ» здійснюватимуться ще 30 днів.

Після завершення цього строку ліквідаційний баланс банку затвердять, а виплати гарантованого відшкодування вкладникам припинять.

Тому вкладникам, які ще не отримали свої кошти, Фонд рекомендує звернутися до банків-агентів Фонду для отримання гарантованої суми.

Що робити спадкоємцям вкладників

Для спадкоємців діє окремий строк. Їм потрібно направити до Фонду письмове звернення на отримання відшкодування на підставі свідоцтва про право на спадщину протягом 20 днів після оприлюднення оголошення.

Заяви розглядатимуть до дня затвердження ліквідаційного балансу банку. Про результати розгляду Фонд письмово повідомить заявника.

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Важливо: якщо звернення надійде після завершення 20-денного строку, суми відшкодування за такими заявами Фонд не виплачуватиме.

Додаткову інформацію можна отримати:

за телефоном «гарячої лінії» Фонду: 0 800 105 800;

за номером +38 (044) 333 36 55;

за телефоном інформаційно-консультаційного центру: +38 (044) 333 35 85;

електронною поштою: fgvfo@fg.gov.ua.

Неплатоспроможність банку

У серпні 2022 року члени правління Національного банку України віднесли АТ «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних. Банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансування через брак коштів. Пізніше, у жовтні того ж року, НБУ відкликав банківську ліцензію та ліквідував «Банк Січ».

Раніше ми розповідали , що буде з депозитом, якщо банк збанкрутує. Гроші вкладників захищає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Це економічно самостійна установа, яка відшкодовує кошти у випадку визнання банку неплатоспроможним.

Під час воєнного стану Фонд компенсує 100% суми вкладу разом із нарахованими відсотками.

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