Тому вкладникам, які ще не отримали свої кошти, Фонд рекомендує звернутися до банків-агентів Фонду для отримання гарантованої суми.
Що робити спадкоємцям вкладників
Для спадкоємців діє окремий строк. Їм потрібно направити до Фонду письмове звернення на отримання відшкодування на підставі свідоцтва про право на спадщину протягом 20 днів після оприлюднення оголошення.
Заяви розглядатимуть до дня затвердження ліквідаційного балансу банку. Про результати розгляду Фонд письмово повідомить заявника.
У серпні 2022 року члени правління Національного банку України віднесли АТ «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних. Банк не виконав вчасно свої зобов’язання перед регулятором за кредитами рефінансування через брак коштів. Пізніше, у жовтні того ж року, НБУ відкликав банківську ліцензію та ліквідував «Банк Січ».
Раніше ми розповідали, що буде з депозитом, якщо банк збанкрутує. Гроші вкладників захищає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Це економічно самостійна установа, яка відшкодовує кошти у випадку визнання банку неплатоспроможним.
Під час воєнного стану Фонд компенсує 100% суми вкладу разом із нарахованими відсотками.