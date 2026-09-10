Більшість покупців відмовляються від покупок через відсутність розтермінування — дослідження Сьогодні 05:32 — Кредит&Депозит У 2027 році бізнеси можуть змінити підхід до розтермінування

Покупці дедалі більше враховують доступні способи оплати під час оформлення замовлення в інтернеті. Так, 62% респондентів можуть відмовитися від покупки, якщо магазин не підтримує бажаний спосіб оплати.

Про це свідчать дані дослідження WayForPay.

Покупці обирають різні способи оплати

Водночас покупці зазвичай користуються кількома сценаріями оплати: вводять карткові реквізити вручну, обирають цифрові гаманці або, залежно від суми покупки, користуються оплатою частинами чи іншими форматами відкладеного платежу.

Ці дані свідчать, що перелік доступних способів оплати дедалі сильніше впливає на завершення покупки. Водночас механічне збільшення їхньої кількості не дає бізнесу автоматичної переваги. Важливо, щоб платіжний набір відповідав конкретній аудиторії, ринку та категорії товарів.

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Наприклад, 17% покупців назвали більший вибір способів оплати фактором, який міг би мотивувати їх завершити покупку, а 26% компаній пов’язують розширення платіжних опцій із покращенням конверсії.

Розтермінування залишається затребуваним

В Україні одним із помітних напрямів залишається розтермінування. За аналітикою Promodo за перше півріччя 2026 року, його використання може збільшувати частотність покупок у середньому на 15−20%.

У 2027 році платіжний мікс, імовірно, стане ще більш сегментованим. Для одних категорій ключовими залишатимуться картки та цифрові гаманці, для інших більшу роль відіграватимуть розтермінування, збережені картки або account-to-account сценарії. Для бізнесу це підвищує цінність аналізу власної платіжної статистики: які методи використовують найчастіше, як вони впливають на конверсію та чи відповідає checkout реальній поведінці аудиторії.

Бізнеси можуть змінити підхід до розтермінування

Наступного року може змінюватися і сам підхід до розтермінування. Замість кількох стандартних схем бізнес дедалі активніше експериментуватиме з умовами залежно від категорії товару, суми покупки та цілей конкретної кампанії: від акційних періодів із нульовою комісією для покупця до довших строків із більшою кількістю платежів, де частина вартості фінансування може перекладатися на клієнта.

На світовому ринку цей рух досить помітний: Worldpay відзначає, що послуга виходить за межі стандартного поділу покупки на кілька платежів і дедалі глибше інтегрується у фінансові та торгові екосистеми. Для e-commerce це відкриває простір для точнішої роботи з розтермінуванням — як з інструментом управління середнім чеком, частотністю покупок і промоактивністю, а не з однаковою опцією для всіх замовлень.

«На етапі оплати бізнес може втратити покупця через одну дуже просту причину — у checkout немає зручного для нього способу розрахунку (наприклад, оплати частинами). У дослідженні DHL про це говорять 62% покупців. Тому у 2027 році бізнес уважніше працюватиме з платіжним міксом — підбиратиме його під категорію товару, середній чек і поведінку своєї аудиторії, а не формуватиме однаковий набір опцій для всіх», — коментують експерти WayForPay.