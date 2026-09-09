Українці поступово переходять від ручного введення реквізитів до цифрових гаманців — дослідження Сьогодні 19:02 — Фінтех і Картки Цифрові гаманці збільшують частку онлайн-платежів

Покупці поступово переходять від ручного введення реквізитів до цифрових гаманців і токенізованих платежів, дедалі частіше купують зі смартфона, користуються кількома платіжними методами та очікують, що оплата буде швидкою незалежно від каналу, в якому почалася покупка.

Про це свідчать дані дослідження WayForPay.

У дослідженні сказано, що зростання цифрових гаманців уже помітно змінює структуру онлайн-оплат. При цьому йдеться не про скорочення ролі банківських карток , а про поступовий перехід від ручного введення їхніх реквізитів до токенізованих сценаріїв.

Цифрові гаманці збільшують частку онлайн-платежів

За даними WayForPay, у 2025 році на прямі оплати банківською карткою припадало 75,29% платежів через платформу, на Apple Pay — 16,41%, на Google Pay — 8,31%.

Станом на травень 2026 року частка оплат із введенням карткових реквізитів скоротилася до 68,74%, тоді як частка Apple Pay зросла до 20,56%, а Google Pay — до 10,70%. Сукупно два цифрові гаманці вже забезпечували 31,26% платежів проти 24,71% у 2025 році.

Цю динаміку підкреслює і загальний розвиток токенізації. За статистикою Національного банку України, наприкінці 2025 року кількість токенізованих платіжних карток сягнула 20,7 млн — на 25,9% більше, ніж роком раніше.

За дослідженням Visa в Україні, 89% опитаних віддають перевагу покупкам зі смартфона, 43% вважають постійне введення карткових даних на різних сайтах незручним, а 73% хоча б раз не завершували онлайн-замовлення через технічний збій, забутий пароль або недостатню довіру до магазину. Понад половина респондентів зазначили, що купували б онлайн частіше, якби завершити оплату було простіше.

У глобальному E-Commerce Trends Report 2026 DHL 62% респондентів зазначили, що можуть відмовитися від покупки, якщо магазин не підтримує бажаний спосіб оплати. Водночас покупці зазвичай користуються кількома сценаріями оплати: вводять карткові реквізити вручну, обирають цифрові гаманці або, залежно від суми покупки, користуються оплатою частинами чи іншими форматами відкладеного платежу.

Цифрові гаманці стають основним сценарієм оплати

Глобально цифрові гаманці вже стали одним із основних сценаріїв онлайн-оплати. За Global Payments Report 2026 від Worldpay, у 2025 році на них припадало 56% вартості глобальних e-commerce транзакцій.

Водночас на ринках із розвиненою картковою інфраструктурою значна частина таких платежів і надалі проходить через карткові rails: змінюється насамперед спосіб, у який покупець використовує картку.

Тому у 2027 році найбільш імовірним є продовження вже наявної динаміки: частка сценаріїв із ручним введенням карткових реквізитів скорочуватиметься, тоді як цифрові гаманці, токенізовані картки та збережені платіжні інструменти отримуватимуть більшу частку онлайн-оплат.