Польські банки змінять правила повернення коштів за несанкціоновані платежі Сьогодні 15:05 — Фінтех і Картки

Введення коду або підтвердження операції в застосунку не означає, що споживач свідомо погодився на певну транзакцію

Чотири польські банки (BNP Paribas, mBank, Bank Millennium та Alior Bank) змінять правила обробки несанкціонованих платіжних операцій.

Відповідні рішення ухвалив голова Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) Томаш Хрустний, передає InPoland.net.pl.

Рішення стали результатом проваджень, які UOKiK проводило проти чотирьох банків. Розгляд справ тривав чотири роки.

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Що таке несанкціонований платіж

Несанкціонована платіжна операція — це використання коштів власника банківського рахунку без його згоди або навіть відома. Зазвичай це відбувається, коли третя особа отримує доступ до банківського рахунку чи платіжної картки іншої людини.

У такому випадку банк, як правило, має повернути кошти за операцією не пізніше кінця наступного робочого дня після виявлення операції або отримання повідомлення про неї.

Банки не завжди повертали кошти вчасно

Як було встановлено, банки BNP Paribas, mBank, Bank Millennium та Alior Bank не завжди повертали гроші у встановлений законом термін. У деяких випадках кошти поверталися лише умовно, поки розглядалася скарга, після чого банк міг забрати їх назад.

UOKiK також розглянули випадки, коли банки виправдовували свою відмову у поверненні коштів, посилаючись на належну автентифікацію особи клієнта.

В Управлінні пояснили, яка різниця між авторизацією та автентифікацією під час транзакції. Авторизація означає згоду споживача на здійснення певної транзакції, натомість автентифікація дозволяє банку перевірити особу користувача або достовірність використання платіжного інструменту.

UOKiK наголосило, що введення коду або підтвердження операції в застосунку не означає, що споживач свідомо погодився на певну транзакцію.

Банки переглянуть попередні справи

В результаті рішень, ухвалених головою Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів, чотири банки: BNP Paribas, Bank Millennium, Alior Bank та mBank не лише змінять свої процедури, але й переглянуть справи, в яких вони винесли негативне рішення.

Наразі тривають ще 10 проваджень, у яких проти банків висунуто аналогічні звинувачення.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що перекази між близькими родичами не підлягають оподаткуванню. Йдеться про членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення: батьків, дітей, чоловіка чи дружину, рідних братів і сестер, бабусь, дідусів та онуків. Відповідно до Податкового кодексу України, такі кошти оподатковуються за нульовою ставкою, тому сплачувати ПДФО чи військовий збір із них не потрібно.

Водночас перекази від друзів, кумів, двоюрідних родичів, тіток чи дядьків закон розглядає як дохід. Тому у такому випадку отримані кошти потрібно задекларувати та сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Також ми писали , що запит від банку в межах фінансового моніторингу може отримати як бізнес, так і фізична особа-підприємець чи звичайна фізична особа. Від того, наскільки повною, логічною та обґрунтованою буде відповідь, часто залежить не лише проведення конкретної операції, а й подальша співпраця з банком.

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