За оренду картки для шахрайства введуть окрему статтю КК — деталі нового законопроєкту Зеленського Сьогодні 11:07 — Фінтех і Картки

Мережі номінальних власників платіжних рахунків набули системного характеру

В Україні можуть запровадити окрему кримінальну відповідальність за передачу банківських карток, платіжних даних та доступу до рахунків для подальшого вчинення шахрайства або інших злочинів. За такі дії пропонують карати, зокрема, позбавленням волі на строк до 8 років.

Відповідні зміни передбачає законопроєкт № 16013 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту громадян, їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами й банківськими рахунками», внесений президентом Володимиром Зеленським, передає Судово-юридична газета.

Законопроєкт спрямований на імплементацію положень Директиви ЄС 2019/713 про боротьбу з шахрайством із безготівковими платіжними засобами.

Окрема відповідальність за передачу платіжних інструментів

Проєкт передбачає зміни до статті 200 Кримінального кодексу України. Її дію пропонують поширити, зокрема, на фальсифікацію платіжних інструкцій, платіжних інструментів, інших засобів доступу до банківського та/або платіжного рахунку, електронних гаманців, індивідуальної облікової інформації та електронних грошей.

Також пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне привласнення, викрадення, заволодіння шляхом обману або зловживання довірою чи набуття іншим кримінально-протиправним шляхом платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації або інших засобів доступу до них. Окремо йдеться про незаконне отримання доступу до банківського та/або платіжного рахунку чи електронного гаманця.

Крім того, Кримінальний кодекс пропонують доповнити новою статтею 200¹.

Нею пропонується встановити відповідальність за передачу, одержання, придбання, зберігання або інше набуття платіжних інструментів, даних для доступу до них, банківських чи платіжних рахунків або електронних гаманців, якщо це робиться з метою вчинення шахрайства чи іншого кримінального правопорушення.

Документ також передбачає зміни до статей 963, 969 Кримінального кодексу України та розширює підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру в разі вчинення діянь, що охоплюються статтею 200 та новою статтею 200¹ Кримінального кодексу України.

Також пропонується передбачити зміну до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якою кримінальні провадження за новою статтею 200¹ Кримінального кодексу України будуть розслідуватися слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, де були використані передані або одержані платіжний інструмент, індивідуальна облікова інформація, наданий доступ до них чи банківського та/або платіжного рахунку, електронного гаманця.

Боротьба з «дроп"-мережами

В проєкті закону зазначається, що мережі номінальних власників платіжних рахунків — так звані «дроп-рахунки» — набули системного характеру.

Практика документування кримінальних правопорушень підтверджує, що «дроп-мережі» є одним із ключових інструментів функціонування схем платіжного шахрайства, діяльності шахрайських call-центрів, незаконного грального бізнесу, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконного обігу підакцизних товарів, наркотичних засобів, конвертаційних операцій та приховування фактичних вигодонабувачів фінансових потоків.

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Організатори таких схем можуть розподіляти фінансові операції між великою кількістю номінальних рахунків, що ускладнює фінансовий моніторинг, блокування коштів та встановлення реальних учасників злочинної діяльності.

Наразі притягнення власників таких рахунків до кримінальної відповідальності значною мірою залежить від можливості довести їхню співучасть у конкретному злочині.

До відповідальності можуть притягати і компанії

Законопроєкт також передбачає можливість застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, якщо їхня уповноважена особа вчинила від імені та в інтересах юридичної особи відповідні кримінальні правопорушення.

Йдеться про правопорушення, передбачені статтею 200 та новою статтею 200¹ КК України.

Що пропонує законопроєкт

Запроваджується нова стаття 200¹ КК України — окрема кримінальна відповідальність за операції з платіжними інструментами та доступом до рахунків, якщо їх здійснюють для майбутнього шахрайства чи іншого злочину. Передача картки, платіжних даних або доступу до рахунку для злочину стає окремим злочином. За це пропонують штраф від 300 до 1000 НМДГ — приблизно від 5 до 17 тисяч гривень. За отримання, купівлю, зберігання, збут чи передачу чужих платіжних інструментів для злочину пропонують штраф 3000−10 000 НМДГ, обмеження волі на 2−5 років або позбавлення волі на 2−6 років. За повторне вчинення або організованою групою — позбавлення волі на 5−8 років. Розширюється стаття 200 КК України. Кримінально караними пропонують зробити не лише підроблення платіжних карток, а й фальсифікацію платіжних інструкцій, повідомлень, доручень, засобів доступу до рахунків, електронних гаманців та індивідуальної облікової інформації. Якщо раніше був лише штраф, то зараз прописали і обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк. Окремо криміналізують незаконне заволодіння платіжними інструментами та даними доступу — викрадення, привласнення, заволодіння обманом або іншим кримінально-протиправним шляхом, а також незаконний доступ до рахунку чи електронного гаманця. За це передбачають до від 5 до 8 тисяч НМДГ або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. За повторні такі дії або змову групи до 4−6 років позбавлення волі. До кримінальної відповідальності можуть притягувати й юридичних осіб. Статті 200 та 200¹ включають до переліку правопорушень, за які до компаній можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру. Компанію потенційно можуть ліквідувати, якщо її уповноважена особа вчинила відповідні злочини за статтями 200 або 200¹ КК. Змінюється порядок внесення відомостей до ЄРДР щодо юридичних осіб — до переліку злочинів, які можуть бути підставою для такого провадження, додають статтю 200 та частини 2 і 3 статті 200¹. Окремо визначається підслідність нової статті 200¹: її розслідуватиме слідчий органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого належить кримінальне правопорушення, у якому були використані передані або одержані платіжний інструмент, індивідуальна облікова інформація, наданий доступ до них чи банківського та/або платіжного рахунку, електронного гаманця.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Володимир Зеленський направив на розгляд Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів.

«Направив у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участі в них, а також про додатковий суттєвий захист людей від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними. Перший законопроєкт саме це передбачає», — повідомляв Зеленський.

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