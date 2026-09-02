Федоров запускає власну defense tech-компанію Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

Федоров запускає власну defense tech-компанію

Нова компанія колишнього міністра оборони України Михайла Федорова працюватиме над технологіями для України та країн-союзників.

Першим ключовим інвестором проєкту стане генеральний директор Palantir Алекс Карп. Деталі щодо технологічного напряму компанії та інвестиційних планів оголосять пізніше.

Про це Федоров повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Про що йдеться

Михайло Федоров заявив про створення нової компанії, яка займатиметься розробкою оборонних технологій. За його словами, проєкт використовуватиме досвід, отриманий під час технологічної трансформації оборонної сфери України в умовах повномасштабної війни.

Головна мета компанії

Посилення України та створення технологій, які матимуть потенціал для використання країнами-союзниками.

«Україна залишатиметься для мене пріоритетом. Під час повномасштабної війни наша команда здобула унікальний досвід роботи з оборонними технологіями в Україні й на власні очі побачила, як технології трансформують сучасну війну», — сказав Федоров.

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