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Інвестор пояснив, чому не варто копіювати угоди досвідчених трейдерів

Фондовий ринок
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Діаграми форекс
Діаграми форекс
Іноді інвестори, з метою накопичення капіталів, копіюють угоди досвідчених трейдерів чи тих, хто має вже чималі статки. Та чи дійсно це перевірена стратегія, і як загалом вона працює з чеком, починаючи від 5 тис. доларів?
На ці питання під час онлайн-конференції Invest Fest відповідав засновник та інвестиційний керуючий Brainvest — Олександр Гладілін.
Щоб зрозуміти, на що взагалі роблять ставку мільйонери, спікер навів приклад портфеля найбагатших родин 2025 року, чий бюджет перевищує 30 млн доларів. Тут 58% становлять традиційні класи активів і 42% - альтернативні класи активів.
За словами Гладіліна, основною пасткою людей, які хочуть повторювати угоди, є те, що вони копіюють структуру портфеля, а не копіюють горизонт та пропорцію.
Експерт виділив три складники, чому копіювання угод наосліп не працює:
  • горизонт;
  • доступ до угод;
  • здатність нести ризик.
Джерело: Brainvest
Джерело: Brainvest
Окрім цього, інвестор акцентував на важливості перевірки інвестиційного об’єкта, зазначивши, що для інвесторів із чеком у 1 млн доларів витрати на неї становлять близько 0,3% від суми інвестиції. Тобто в цьому випадку витрати на перевірку є незначними порівняно з потенційними ризиками.
Натомість інвестори з чеком у 5 тис. доларів витрачають на аналогічну перевірку понад 60% суми інвестиції. Відповідно, за такого обсягу вкладень витрати на перевірку можуть перевищувати потенційний прибуток.
Водночас важливу роль відіграє сприйняття ризику, яке не завжди відповідає його фактичному рівню.
Як зауважив Гладілін, відсутність видимої волатильності не означає відсутності ризику — вона може свідчити лише про недостатню кількість інформації для його оцінювання.
Джерело: Brainvest
Джерело: Brainvest
Щоб зрозуміти, як працює ризик, експерт навів таблицю активів, розподіливши їх за трьома складниками по п’ятибальній шкалі: волатильність, ліквідність та ризик втратити все.
Джерело: Brainvest
Джерело: Brainvest
Наступне, на чому зробив акцент фахівець ­- чек угоди. Як зазначив Гладілін, він залежить від того, що у вас залишиться, якщо все піде погано.
Тому, за словами засновника та інвестиційного керуючого Brainvest, копіювати треба не активи, а конструкцію. Власне, це все називається «ядро».
Джерело: Brainvest
Джерело: Brainvest
Наостанок спікер наголосив на тому, що найнебезпечніший актив не той, що «впав» на 30%, а той, який ви не можете продати в день, коли вам потрібні гроші.
«Поставте собі питання: якщо мені терміново знадобляться гроші (наприклад, за рік), кому і за скільки я це продам? Також, якщо ви є інвестором-початківцем, то головною помилкою є не втрачені гроші, а втрачені роки складного відсотка», — зазначив Гладілін.
Саме тому, як підкреслив фахівець, мільярдери можуть дозволити собі дорогі помилки, а ви — ні. Тому, ядро вам потрібне більше, ніж їм.
Андрій Сурков
Андрій Сурков
Випусковий редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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