Gulliver виставили на продаж зі стартовою ціною 9,2 млрд грн Сьогодні 21:23 — Фондовий ринок

Продаж відбудеться за принципом конкурентних торгів через систему Prozorro.Продажі

Ощадбанк та Укрексімбанк виставили багатофункціональний комплекс Gulliver у центрі Києва 31 серпня 2026 року на відкритий продаж через державну електронну торгову систему Prozorro. Продажі зі стартовою ціною 9,2 млрд грн без ПДВ.

Про це йдеться на сайті Ощадбанку.

«Ми розпочинаємо процес продажу одного з найбільших інвестиційних активів українського ринку комерційної нерухомості для максимально широкого кола потенційних покупців. Прозорий конкурентний аукціон дасть можливість сформувати ринкову ціну активу та залучити до торгів як українських, так і міжнародних інвесторів. Gulliver має сильні операційні характеристики, сформований пул орендарів і значний потенціал подальшого розвитку, що є дуже привабливим для інвесторів, навіть з урахуванням можливих військових ризиків. Для нас, як державного банку, важливо отримати максимально можливу вартість за актив, адже це — майбутні доходи державного бюджету через сплачені Ощадом податки і дивіденди», — зазначив Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

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Як відбудеться продаж Gulliver

Продаж відбудеться за принципом конкурентних торгів через систему Prozorro. Продажі, що забезпечує потенційним покупцям відкритий доступ до участі в аукціоні, конкурентне формування ціни та прозорість усіх етапів реалізації активу.

Gulliver — один із найбільших багатофункціональних комплексів у центрі Києва загальною площею понад 157 тис. кв. м. Він поєднує торговельно-розважальний комплекс та бізнес-центр. У комплексі сформований пул українських і міжнародних орендарів. Gulliver розташований поруч із трьома станціями метро та має значний пішохідний і транспортний трафік.

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Нагадаємо, комплекс перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку, а 20% — Укрексімбанку. Рішення про продаж активу було ухвалене наглядовими радами державних банків наприкінці липня 2026 року.

Оголошення аукціону стало наступним етапом реалізації активу після завершення юридичних процедур зі звернення стягнення на предмет іпотеки та підготовки комплексу до відкритого продажу.

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