Київський ТРЦ «Gulliver» отримав нових власників — Finance.ua

Київський ТРЦ «Gulliver» отримав нових власників Сьогодні 12:34 — Фондовий ринок

Київський ТРЦ «Gulliver» отримав нових власників

Київський торгово-розважальний центр Gulliver офіційно змінив власника. Контроль над ним перейшов до державного консорціуму у складі Ощадбанку та Укрексімбанку.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

«Перехід ТОК Gulliver у власність Консорціуму державних Ощадбанку та Укрексімбанку жодним чином не вплине на відвідувачів та орендарів цього об’єкту. Наразі відбувається процес передавання управління від попереднього власника до з’єднаної управлінської команди державних банків», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що відповідно до законодавства про іпотеку, поточні договори оренди втратили чинність, тому консорціум пропонує орендарям якомога швидше звернутися до управлінської команди, що укласти відповідні договори.

«Умови договорів не будуть змінені, за виключенням випадків, коли умови угод мають відверто неринковий характер», — наголосили у фінустанові.

У банку повідомляють, що стратегія подальшої роботи з об’єктом ще розробляється. Її мета — забезпечити стабільний грошовий потік на користь державних банків.

Як держбанки отримали Gulliver

У 2006 році компанія «Три О» отримала кредит під заставу об’єкта, який на той час ще будувався. Іпотекою стали сам комплекс Gulliver і земельна ділянка під ним. Ощадбанк і Укрексімбанк були іпотекодержателями в частках 80/20. У 2014 році будівлю ввели в експлуатацію.

Після економічних труднощів борг реструктуризували у 2020 році. Тоді було додано нові гарантії, зокрема особисту поруку бізнесмена Віктора Поліщука, а також гарантію, підпорядковану англійському праву.

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З початку повномасштабної агресії з боку рф у 2022 році показники бізнесу знову погіршилися. Втім, відповідно до прогнозованих фінансових потоків, боржник міг частково обслуговувати борг, а в подальшому повністю його погасити.

У 2024 році позичальник припинив співпрацю із Консорціумом та перестав сплачувати будь-які платежі попри майже повноцінне відновлення функціонування ТОК Gulliver. Ця обставина стала підставою для Консорціуму розпочати процедуру примусового стягнення боргу та накладення стягнення на предмет іпотеки, яка звершилася 26 липня.

Арешт ТРЦ

У квітні 2024 року на Gulliver було накладено арешт у кримінальному провадженні, пов’язаному з ухиленням боржником від сплати податків. У червні 2024 року було прийняте рішення про передачу Gulliver в управління агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА. Агентство наразі не завершило конкурс на управління Gulliver.

Відповідно до законодавства, яке гарантує права кредиторів, згаданий арешт не впливав на право іпотеки банків, яке виникло задовго до цього арешту. Найближчим часом Консорціум планує звернутися до суду щодо скасування арешту. Після ухвалення відповідного рішення суду конкурс з відбору управителя Gulliver, який проводить АРМА, буде припинено.

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