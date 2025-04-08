АРМА готується до нового конкурсу на відбір управителя ТРЦ «Гулівер» — Finance.ua

АРМА готується до нового конкурсу на відбір управителя ТРЦ «Гулівер» Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

АРМА готується до нового конкурсу на відбір управителя ТРЦ «Гулівер»

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів готується до нового конкурсу на відбір управителя столичним ТРЦ «Гулівер».

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що Антимонопольний комітет України підтримав рішення АРМА щодо відхилення двох останніх учасників конкурсу на відбір управителя ТРЦ «Гулівер».

«Це стало фінальним етапом перед підготовкою до оголошення нового конкурсу на відбір управителя резонансним активом. АРМА вже готує відповідну документацію», — йдеться в повідомленні.

В АРМА нагадали, що у січні 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ «Гулівер», ринкова вартість якого становить 7,6 млрд гривень. Мінімальний щомісячний платіж від управління цим арештованим активом складає понад 17 млн грн.

В конкурсі на управління брали участь три учасника, проте за результатом розгляду поданих тендерних пропозицій, АРМА їх відхилило. Всі три учасника оскаржили рішення до АМКУ, останні скарги було подано з боку КОНСОРЦІУМ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ЕСПЛАНАДА» та ТОВ «АЛАКОР СІТІ», проте АМКУ підтвердив рішення АРМА та відмовив у задоволенні всіх скарг учасників.

borgexpert За матеріалами:

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