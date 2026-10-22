Meta оштрафували на $25 млрд: деталі справи

Суд присяжних у штаті Нью-Мексико зобов’язав Meta Platforms Inc. сплатити $25 млрд цивільного штрафу за порушення законодавства про захист прав споживачів. Рішення ухвалили в межах справи, пов’язаної зі скандалом навколо Cambridge Analytica, який стався майже десять років тому. Це одне з найбільших судових рішень такого типу в історії США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Присяжні встановили, що Meta порушила законодавство штату про захист прав споживачів понад 43 млн разів. Підставою для рішення стали десятки широко поширених заяв компанії та її керівників про те, як вона бореться з мовою ворожнечі та працює з даними користувачів. Зокрема, суд розглядав передавання даних Cambridge Analytica, які використовували для таргетування виборців на користь Дональда Трампа напередодні президентських виборів 2016 року.

Сума штрафу, призначеного одному штату, значно перевищує загальний обсяг врегулювання на $18 млрд, якого Meta досягла цього літа з більшістю генеральних прокурорів штатів. Та угода стосувалася всіх їхніх невирішених претензій щодо шкоди, якої соціальні мережі завдають молоді, та залежності від них.

Судовий процес стосувався тверджень штату про те, що Meta вводила користувачів Facebook в оману щодо політики конфіденційності та способів обробки їхніх даних після витоку інформації до Cambridge Analytica майже десять років тому.

Чому Meta оштрафували на $25 млрд

Суддя Френсіс Меттью призначив максимально можливий штраф відповідно до Закону Нью-Мексико про недобросовісні практики — $5 тис. за кожне порушення. Якщо помножити цю суму на кількість установлених порушень, загальний штраф становив би $219 млрд. Однак суддя зменшив його до $25 млрд. Прокуратура штату вимагала стягнення від $35 млрд до $40 млрд.

За словами судді, порушення Facebook, які роками систематично поширювалися серед громадськості, стосуються самої суті основних бізнес-практик компанії.

Головний юридичний директор Meta К. Джей Махоні заявив, що компанія впевнена у своїй перемозі під час апеляційного розгляду.

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«Це рішення та підхід генерального прокурора до правозастосування практично унеможливлюють ведення бізнесу в штаті Нью-Мексико», — сказав Махоні. Він також заявив, що позов фактично спрямований на запровадження податку на висловлювання, щоб установити нові правила того, що люди можуть говорити в інтернеті.

На суму штрафу нараховуватимуть 15% річних до повного погашення.

Генеральний прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес заявив на пресконференції, що це рішення є «одним із найбільших, якщо не найбільшим, судовим рішенням проти компанії на рівні окремого штату за всю історію США».