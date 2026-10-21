Ігрові навушники та охолодження для ноутбуків: що готує Black Shark

Компанія Black Shark, відома своїми ігровими смартфонами, готується до запуску двох нових продуктів: ігрових Bluetooth-навушників Black Shark Fengming BE32 та системи охолодження для ноутбуків Fengshen.

Нові пристрої від Black Shark

Black Shark Fengming BE32 — це ігрова версія Bluetooth-навушників, виконана у форматі внутрішньоканальних навушників. Вони розроблені з акцентом на геймінг-дизайн та обіцяють гравцям значну перевагу завдяки швидкості реакції.

Black Shark Fengshen — це система активного охолодження для ноутбуків, яка позиціонується як рішення, створене виключно для ефективного відведення тепла. Гасло компанії «Тільки для охолодження» підкреслює основну мету пристрою.

Обидва продукти офіційно будуть представлені 30 жовтня о 19:00. Поки що компанія Black Shark не розкриває повних технічних характеристик та інших деталей щодо цих новинок.