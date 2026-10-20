За підсумками дев’яти місяців 2026 року кількість угод на українському M&A-ринку помірно зросла, тоді як сукупна вартість угод продемонструвала значно суттєвіше зростання.

Загальна розкрита вартість угод сягнула 2 139 млн дол. США, що майже вдвічі перевищує показник за аналогічний період 2025 року (1 103 млн дол. США). Без урахування найбільшої угоди звітного періоду сукупна розкрита вартість угод за 9 місяців 2026 року збільшилась та становила близько 1 280 млн дол. США.

Найбільшою анонсованою угодою стало заплановане придбання міжнародною промисловою групою TCC Group Holdings 100% корпоративних прав української групи компаній «Івано-Франківськцемент».

Орієнтовна вартість підприємства за цією угодою може сягнути 750 млн євро (приблизно 860 млн дол. США).

Окрім цієї угоди, у звітному періоді було оголошено ще п’ять угод вартістю близько або понад 100 млн дол. США:

Придбання агропромисловим холдингом МХП частки у грецькому виробнику та дистриб’юторі м’ясної продукції Th. Nitsiakos AVEE за 290 млн дол. США. Придбання американсько-українською компанією у сфері оборонних технологій та ШІ Swarmer української компанії Ratel Robotics. Орієнтовна вартість угоди становила 224 млн дол. США. Раунд фінансування Series D для заснованої українцями онлайн-платформи вивчення мов Preply на суму 150 млн дол. США. Придбання компанією Kapenata Limited, що входить до групи Enselco Group Андрія Веревського, групи компаній Agro-Region на суму понад 100 млн дол. США. Придбання польською страховою компанією PZU SA найбільшого українського страховика життя MetLife Україна за орієнтовно 100 млн дол. США.

Частка угод за участю українських інвесторів зменшилася

Угоди за участю українських інвесторів продовжували формувати найбільшу частку українського M&A-ринку. За дев’ять місяців 2026 року було оголошено 30 таких угод. Водночас їхня частка в загальній ринковій активності скоротилася з 70% у 2025 році до 59%, що свідчить про пожвавлення іноземного інвестиційного інтересу.

Читайте також Які інвестиції існують та що врахувати перед вкладенням грошей

Найактивніше угоди за участю українських інвесторів укладалися в агросекторі, нерухомості та будівництві, технологічному секторі, енергетиці та сфері споживчих товарів.

Окрім угод Swarmer — Ratel Robotics та Enselco Group — Agro-Region, до найбільших транзакцій належали:

придбання телекомунікаційною компанією Київстар шести сонячних електростанцій у Львівській області за 80,8 млн дол. США;

придбання Андрієм Веревським 21,44% акцій гірничодобувної компанії Ferrexpo приблизно за 50 млн дол. США.

Іноземні інвестиції продемонстрували істотне зростання порівняно з минулим роком. Кількість угод з придбання українських активів іноземними інвесторами збільшилася з 8 угод у 2025 році до 13 у 2026 році.

Читайте також Інвестиції з невеликим стартовим капіталом: як заробляти на нерухомості без значної суми

Розкрита вартість таких угод зросла з 41 млн дол. США до 1 275 млн дол. США. Навіть без урахування угоди між TCC Group Holdings та українською групою компаній «Івано-Франківськцемент» сукупна вартість таких транзакцій становила близько 415 млн дол. США, що приблизно у десять разів перевищує показник аналогічного періоду 2025 року.

Раніше ми писали , що іноземні інвестиції продемонстрували істотне зростання порівняно з минулим роком. Кількість угод з придбання українських активів іноземними інвесторами збільшилася з 8 угод у 2025 році до 13 у 2026 році.