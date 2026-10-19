Як аналізувати фондовий ринок за допомогою інструментів AI: воркшоп від Академії Мінфін

Академія Мінфін проведе практичний онлайн-воркшоп «AI та інвестиції 2.0», присвячений використанню штучного інтелекту для аналізу акцій, ETF та перевірки інвестиційних гіпотез. Учасники дізнаються, як застосовувати AI для оцінювання компаній і виявлення ризиків. Розповідаємо детальніше, для кого цей воркшоп та як взяти участь.

Штучний інтелект допомагає інвесторам швидше аналізувати фінансову звітність, порівнювати компанії та перевіряти інвестиційні ідеї. Водночас його відповіді потрібно перевіряти. Як цього навчитись та яку практичну користь можуть мати AI-інструменти у роботі з фондовим ринком — дізнайтесь на практичному воркшопі від Академії Мінфін.

Які знання й навички ви отримаєте

Програма воркшопу охоплює кілька напрямів роботи з AI для аналізу фондового ринку. Зокрема, будемо вчитися:

шукати інвестиційні ідеї — досліджувати ринкові сектори, знаходити компанії та ETF і порівнювати доступні варіанти.

оцінювати бізнес-модель компанії, її виручку, прибуток, маржинальність, боргове навантаження та конкурентів.

перевіряти інвестиційні гіпотези — знаходити аргументи проти власної ідеї, виявляти слабкі місця та оцінювати ризики.

будувати сценарії — розглядати оптимістичний (Bull), базовий (Base) і песимістичний (Bear) варіанти розвитку подій.

досліджувати ETF — аналізувати склад фондів, концентрацію активів, найбільші позиції та дублювання інвестицій між різними фондами.

Окрему увагу спікер приділить роботі з промптами, перевірці джерел і критичному оцінюванню відповідей нейромереж.

Хто спікер

Воркшоп проведе МИХАЙЛО ПАЦАН — підприємець, інвестор, інноватор, експерт з бізнес-аналізу, штучного інтелекту та Web3 із 23-річним досвідом у сфері технологій та інвестицій. Засновник та керівник Web3-університету інноваційної освіти Learn to Earn Global та ІТ-компанії AISync Global, яка впроваджує інтелектуальні системи на базі агентського ШІ в державному та корпоративному секторі.

Для кого цей воркшоп

Інформація буде корисною для:

досвідчених інвесторів, які хочуть швидше аналізувати й систематизувати дані, опрацьовувати великий обсяг інформації;

інвесторів в ETF, які регулярно аналізують склад фондів, концентрацію та дублювання активів;

початківців — щоб зрозуміти, як AI може допомагати працювати з інвестиційною інформацією, яких помилок він може припускатися та як перевіряти й розвивати свої ідеї.

Як взяти участь

Подія відбудеться 29 жовтня й триватиме близько двох годин — початок о 19:00 за Києвом. Наприкінці буде Q&A-блок, де ви зможете поставити спікеру запитання й отримати практичні поради.