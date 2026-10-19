Як аналізувати фондовий ринок за допомогою інструментів AI: воркшоп від Академії Мінфін
Які знання й навички ви отримаєте
- шукати інвестиційні ідеї — досліджувати ринкові сектори, знаходити компанії та ETF і порівнювати доступні варіанти.
- оцінювати бізнес-модель компанії, її виручку, прибуток, маржинальність, боргове навантаження та конкурентів.
- перевіряти інвестиційні гіпотези — знаходити аргументи проти власної ідеї, виявляти слабкі місця та оцінювати ризики.
- будувати сценарії — розглядати оптимістичний (Bull), базовий (Base) і песимістичний (Bear) варіанти розвитку подій.
- досліджувати ETF — аналізувати склад фондів, концентрацію активів, найбільші позиції та дублювання інвестицій між різними фондами.
Хто спікер
Для кого цей воркшоп
- досвідчених інвесторів, які хочуть швидше аналізувати й систематизувати дані, опрацьовувати великий обсяг інформації;
- інвесторів в ETF, які регулярно аналізують склад фондів, концентрацію та дублювання активів;
- початківців — щоб зрозуміти, як AI може допомагати працювати з інвестиційною інформацією, яких помилок він може припускатися та як перевіряти й розвивати свої ідеї.
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