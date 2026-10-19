Збитки «Нової пошти» від російських атак сягнули 3 млрд грн

Інноваційний термінал Нової пошти у Києві, який був знищений у червні 2026 року

Компанія «Нова пошта», що входить до групи Nova, оцінює збитки від російських атак від початку повномасштабного вторгнення приблизно в 3 млрд грн, включно з втратами терміналів на окупованих територіях.

Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк під час заходу «Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV», передає «Інтерфакс-Україна».

«Втрати ми оцінюємо десь в 3 мільярди гривень під час всієї війни. І це оцінка втрат навіть терміналів на окупованих територіях», — сказав він, додавши, що компанія намагається мінімізувати втрати.

«Нова пошта» змінює логістику через російські обстріли

Наразі «Нова пошта» перебудовує логістику, зменшує кількість посилок в кожному терміналі й пришвидшує доставку відправлень клієнтам.

«Тому що головна біда від прильотів — це пожежа. І щоб не було пожежі, треба, щоб там не було чому горіти», — пояснив він.

Поперешнюк додав, що фахівці компанії також здійснюють моніторинг повітряних тривог та загальну ситуацію, щоб оперативно реагувати на загрози.

«І тому, чим швидше ми працюємо, чим ми ефективніші, тим більш безпечно для посилок», — наголосив співзасновник компанії.

Влітку цього року «Нова пошта» оцінювала обсяг інвестицій у відновлення пошкодженого росією від початку повномасштабного вторгнення майна у понад 1 млрд грн.

Наприкінці серпня генеральний директор компанії Євген Тафійчук повідомляв, що «Нова пошта» запроваджує децентралізовану модель фулфілменту, за якої вантажі та поштові відділення по Україні стануть локальними складами.

Компанія розвиває міжнародний напрям

Наразі компанія активно розвиває свої сервіси в Молдові, Чехії та Польщі, а також розвивається в інших точках присутності, зокрема у США.

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