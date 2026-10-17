Samsung стала найприбутковішою компанією в світі

Південнокорейська компанія Samsung Electronics повідомила про рекордні попередні фінансові результати за третій квартал 2026 року. Операційний прибуток досяг $80,1 млрд, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить зростання на 782,5%. У квартальному вимірі показник збільшилися на 20%.
Про це повідомляє Bloomberg.
Чому прибуток Samsung стрімко зріс
Результат Samsung також перевищив квартальні показники кожної з компаній «Чудової сімки» — провідних технологічних корпорацій світу. Для порівняння, Nvidia отримала $63,7 млрд, Alphabet — $40,8 млрд, а Microsoft — $40,6 млрд.
Головним чинником фінансового зростання став цикл підвищеного попиту на чипи пам’яті, пов’язаний із розширенням інфраструктури штучного інтелекту.
Збільшення інвестицій у ШІ стимулює попит на компоненти для серверів і центрів обробки даних, що сприяє зростанню цін на пам’ять і прибутковості її виробників.
За оцінками представників галузі, у четвертому кварталі операційний прибуток Samsung може зрости до $85 млрд.
У такому разі за підсумками всього 2026 року показник сягне приблизно $275 млрд, що б вивело компанію на перше місце у світі за річним операційним прибутком серед приватних компаній.
Водночас не всі напрями бізнесу Samsung продемонстрували позитивні результати.
За попередніми оцінками, підрозділ Device Experience, який відповідає за кінцеві пристрої та споживчу електроніку, міг зазнати збитків на рівні близько $1,5 млрд.
Повні фінансові результати Samsung Electronics за третій квартал мають показати, наскільки стійкими залишаються темпи зростання компанії на тлі стрімкого розвитку інфраструктури штучного інтелекту та підвищеного попиту на напівпровідники.