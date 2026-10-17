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Samsung стала найприбутковішою компанією в світі

Фондовий ринок
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Samsung
Samsung
Південнокорейська компанія Samsung Electronics повідомила про рекордні попередні фінансові результати за третій квартал 2026 року. Операційний прибуток досяг $80,1 млрд, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить зростання на 782,5%. У квартальному вимірі показник збільшилися на 20%.
Про це повідомляє Bloomberg.

Чому прибуток Samsung стрімко зріс

Результат Samsung також перевищив квартальні показники кожної з компаній «Чудової сімки» — провідних технологічних корпорацій світу. Для порівняння, Nvidia отримала $63,7 млрд, Alphabet — $40,8 млрд, а Microsoft — $40,6 млрд.
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Головним чинником фінансового зростання став цикл підвищеного попиту на чипи пам’яті, пов’язаний із розширенням інфраструктури штучного інтелекту.
Збільшення інвестицій у ШІ стимулює попит на компоненти для серверів і центрів обробки даних, що сприяє зростанню цін на пам’ять і прибутковості її виробників.
За оцінками представників галузі, у четвертому кварталі операційний прибуток Samsung може зрости до $85 млрд.
У такому разі за підсумками всього 2026 року показник сягне приблизно $275 млрд, що б вивело компанію на перше місце у світі за річним операційним прибутком серед приватних компаній.
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Водночас не всі напрями бізнесу Samsung продемонстрували позитивні результати.
За попередніми оцінками, підрозділ Device Experience, який відповідає за кінцеві пристрої та споживчу електроніку, міг зазнати збитків на рівні близько $1,5 млрд.
Повні фінансові результати Samsung Electronics за третій квартал мають показати, наскільки стійкими залишаються темпи зростання компанії на тлі стрімкого розвитку інфраструктури штучного інтелекту та підвищеного попиту на напівпровідники.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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