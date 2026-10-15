Перші випуски фінансових інструментів сек’юритизації та облігацій з покриттям в Україні можуть відбутися вже у 2027 році. Фінансові установи попередньо зацікавилися використанням цих механізмів і розглядають можливість включити відповідні операції до своїх планів на наступний рік.

Про це повідомив член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Максим Лібанов під час ISF 2026, передає mind.

«Чесно скажу, що там у нас уже є певні попередні розмови з фінансовими установами, які дивляться в цю сторону та планують свої фінансові плани 2027 року, може, зробити перші емісії таких інструментів», — зазначив він.

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Як сек’юритизація та облігації з покриттям допоможуть економіці

За словами Лібанова, нещодавно ухвалений і підписаний президентом закон про сек’юритизацію та облігації з покриттям має створити додаткові можливості для довгострокового фінансування економіки. Ці інструменти дозволять банкам та іншим фінансовим установам залучати нові ресурси й поповнювати ліквідність для подальшого кредитування.

Зокрема, банки зможуть використовувати такі механізми для рефінансування кредитних портфелів, разом з іпотечним і споживчим кредитуванням.

«Інструменти якраз із сек’юритизації, облігацій з покриттям — це інструменти, які, з одного боку, додатково залучають фінансування, причому довге фінансування в економіку. З іншого боку, це інструмент рефінансування самого первинного кредитора», — пояснив Лібанов.

Коли запрацюють нові фінансові інструменти

Закон має набрати чинності 1 липня 2027 року. До цього часу НКЦПФР спільно з Національним банком повинні розробити необхідну підзаконну нормативну базу для практичного запуску нових механізмів.

Окремо представник комісії наголосив на необхідності розширення переліку інвестиційних інструментів, доступних в Україні, зокрема у сфері сталого фінансування. Зараз український ринок пропонує обмежений набір таких інструментів, зокрема зелені облігації, тоді як міжнародна практика передбачає значно ширші можливості.

На думку Лібанова, для залучення іноземного капіталу Україні необхідно запропонувати інвесторам звичні для них фінансові інструменти, зокрема пов’язані зі сталим розвитком.