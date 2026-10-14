Акції Microsoft оновили історичний максимум після відновлення інтересу до ШІ

Акції Microsoft зросли більш ніж на 54% від червневого мінімуму, додавши компанії близько $1,4 трлн ринкової вартості.

У вівторок, 13 жовтня, котирування вперше приблизно за рік оновили рекорд — інвестори знову оптимістичніше оцінюють перспективи компанії у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg

Як Microsoft відновила зростання після різкого падіння

У вівторок акції Microsoft подорожчали на 0,4% — до $543,45. Вони перевищили попередній рекорд, встановлений у жовтні 2025 року.

Ще кілька місяців тому компанія була серед аутсайдерів індексу S&P 500. Інвестори сумнівалися, чи виправдовують доходи значні витрати Microsoft на інфраструктуру для штучного інтелекту, а також побоювалися, що технологічні зміни можуть порушити роботу традиційних постачальників програмного забезпечення.

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У червні акції компанії впали на 17% — це було найглибше місячне падіння з 2000 року. За цей час Microsoft втратила майже $600 млрд ринкової вартості.

Ситуація змінилася після публікації фінансових результатів 29 липня. Звіт показав, що дохід хмарного бізнесу Microsoft зростав найшвидшими темпами за чотири роки. Наступного дня акції підскочили на 16%, започаткувавши відновлення, яке забезпечило компанії найкращий квартальний результат із 1998 року.

Після публікації звіту щонайменше дві аналітичні компанії підвищили рекомендації щодо акцій Microsoft до «купувати». Вони висловили впевненість у здатності компанії скористатися попитом на послуги штучного інтелекту.

Чого очікують аналітики

Із 72 аналітиків, за якими стежить Bloomberg і які оцінюють Microsoft, 68 рекомендують купувати її акції. Жоден із них не має рекомендації продавати.

За даними Bloomberg, середня цільова ціна акцій становить $584. Це передбачає потенціал зростання приблизно на 8% протягом наступних 12 місяців порівняно з ціною закриття торгів у вівторок.

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Попри останнє відновлення, за підсумками 2026 року Microsoft усе ще поступається основним фондовим індексам через слабкі результати першої половини року. Від початку року акції компанії подорожчали приблизно на 12%. Для порівняння, індекс Nasdaq 100 зріс на 21%, а S&P 500 — на 14%.