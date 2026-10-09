Microsoft розгортає нові ШІ-технології на ПК

Компанія Microsoft презентувала нові технології, покликані перетворити операційну систему Windows на головний майданчик для роботи автономних ШІ-агентів. Корпорація прагне перенести частину обчислень із хмарних дата-центрів Azure безпосередньо на персональні комп’ютери користувачів, склавши пряму конкуренцію Apple.

Серед головних анонсів — потужний ноутбук Surface Laptop Ultra на базі чипів Nvidia RTX Spark та масштабна система безпеки для автономних ШІ-моделей, повідомляє Reuters.

Безпека для ШІ-агентів та нові можливості Windows

Щоб запобігти витоку даних та несанкціонованим діям автономних ШІ-агентів на локальних пристроях, Microsoft представила інструмент Microsoft Execution Containers (MXC).

Технологія ізолює дії ШІ-агентів, не дозволяючи їм отримувати доступ до конфіденційної інформації чи виконувати неавторизовані завдання.

Системні адміністратори зможуть централізовано встановлювати правила для ШІ, які Windows примусово застосовуватиме на ПК працівників.

Читайте також Microsoft представила нову версію Copilot

Про намір використовувати MXC уже заявили компанії Anthropic, OpenAI та Nvidia. СЕО Nvidia Дженсен Хуанг зазначив, що MXC «революціонізує процес створення та розгортання агентів».

«Ми мали зробити робочий стіл найбезпечнішим місцем для виконання завдань ШІ-агентами», — наголосив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

Окрім цього, Microsoft оголосила, що персональний помічник Muse від Meta вийде на Windows як нативний додаток, а open-source система ШІ-агентів OpenClaw також підтримуватиме нові інструменти безпеки MXC.

Локальний запуск потужних ШІ-моделей

Microsoft переходить до гібридної моделі роботи асистента Copilot: складні завдання оброблятимуться в хмарі, а пріоритетні за приватністю чи вартістю — безпосередньо на пристрої.

На ПК з Windows тепер можна запускати локально:

Open-source модель Nemotron від Nvidia;

версію моделі DeepSeek V4, яка на комп’ютерах із мінімум 60 ГБ оперативної пам’яті здатна перевершувати GPT-5 у завданнях із програмування та логічних міркуваннях.

Surface Laptop Ultra

Для локального запуску важких ШІ-моделей Microsoft спільно з Nvidia представила ноутбук Surface Laptop Ultra.

Базова версія: Коштує від $2 599 (включає 24 ГБ оперативної пам’яті, що більше за базові 16 ГБ у MacBook Pro від Apple за $1 999).

Топова конфігурація: Модель із 20-ядерним процесором, 128 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 1 ТБ оцінена у $5 899.