Microsoft представила нову версію Copilot

Microsoft оновила свій ШІ-помічник Copilot, додавши інструменти для роботи з документами, створення власних застосунків і виконання завдань без постійних команд користувача.

Компанія називає нову версію Copilot наступним етапом розвитку інструмента для роботи.

У Copilot з’явилися нові режими роботи

Застосунок отримав три нові можливості:

Home — новий головний екран, де об’єднані Chat і Cowork. Тут можна переглядати останню активність, отримувати пропозиції від Copilot і продовжувати розпочату роботу.

— новий головний екран, де об’єднані Chat і Cowork. Тут можна переглядати останню активність, отримувати пропозиції від Copilot і продовжувати розпочату роботу. Code — дозволяє створювати застосунки, трекери, дашборди, автоматизації та робочі процеси за допомогою звичайного опису завдання. Функція працює на тій самій базовій технології, що й GitHub Copilot.

— дозволяє створювати застосунки, трекери, дашборди, автоматизації та робочі процеси за допомогою звичайного опису завдання. Функція працює на тій самій базовій технології, що й GitHub Copilot. Autopilot — цифровий помічник, який може самостійно виконувати довготривалі та повторювані завдання, стежити за каналами й листуванням та повертатися до роботи над проєктами без нового запиту.

Home і Code почнуть поступово запускати у програмі Frontier найближчими тижнями. Autopilot наприкінці місяця розширять до приватного тестування.

Word, Excel і PowerPoint інтегрують у Copilot

Microsoft також представила Office in Copilot — функцію, яка переносить можливості Word, Excel і PowerPoint безпосередньо в Copilot.

Користувач зможе попросити Copilot створити або змінити документ, таблицю чи презентацію, не переходячи між різними застосунками. Файли залишатимуться редагованими, а зміни синхронізуватимуться між Copilot та Office.

У PowerPoint Copilot зможе автоматично підтримувати єдиний стиль презентацій і допомагати редагувати слайди. В Excel користувачі зможуть бачити, які зміни були внесені Copilot або іншими учасниками, а також отримувати рекомендації щодо візуалізації даних.

Microsoft розширює контекст для ШІ

Copilot також отримуватиме більше робочого контексту через платформу Microsoft IQ. Зокрема, Fabric IQ додасть до Copilot дані з Power BI.

Крім того, Microsoft запускає новий реєстр плагінів, який об’єднає власні, партнерські та створені розробниками плагіни в одному каталозі. IT-фахівці зможуть централізовано схвалювати та керувати ними.

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Компанія також представила Copilot Managed Runtime — інфраструктуру для безпечного запуску коду всередині корпоративного середовища Microsoft 365. Функція вже доступна у форматі попереднього перегляду.

Як змінюється підхід до оплати ШІ

Microsoft розділяє використання Copilot на звичайні та агентні завдання. Для повсякденної роботи діятиме модель із фіксованою вартістю за користувацькою підпискою, а для Cowork, Code, Autopilot та інших тривалих агентних функцій використовуватиметься оплата залежно від використання.

Компанія також розширює інструменти FinOps for AI, які мають допомагати організаціям контролювати витрати на ШІ, керувати доступом до моделей і відстежувати використання.