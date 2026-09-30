Маск визнав, що Grok поступається моделям Anthropic

Ілон Маск заявив, що актуальна модель Grok поки поступається розробкам Anthropic. Водночас він повідомив про стрімке зростання аудиторії ШІ-агента Grok Bot, кількість користувачів якого, за його словами, щомісяця подвоюється.

Про це пише Wccftech.

В інтерв’ю China Media Group Маск назвав Grok 4.7 «надійною робочою моделлю», але визнав, що вона поки не досягла рівня Claude Opus 5.5. Він пояснив відставання різницею у досвіді: команда Grok працює над ШІ близько трьох років, тоді як Anthropic — шість.

Маск очікує, що SpaceXAI зможе вийти на передовий рівень у 2027 році. Компанія вже представила Grok 4.7, яка наблизилася до Claude у деяких тестах тривалих робочих завдань, але помітно поступилася їй у роботі з терміналом.

Аудиторія Grok Bot подвоюється щомісяця

Поки моделі Grok наздоганяють конкурентів, швидко зростає Grok Bot — агент, здатний самостійно виконувати багатокрокові завдання. За словами Маска, кількість його користувачів збільшується приблизно на 100% щомісяця. Абсолютних показників аудиторії він не навів, тому незалежно оцінити масштаб зростання неможливо.