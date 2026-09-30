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Маск визнав, що Grok поступається моделям Anthropic

Технології&Авто
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Поки моделі Grok наздоганяють конкурентів, швидко зростає Grok Bot
Поки моделі Grok наздоганяють конкурентів, швидко зростає Grok Bot
Ілон Маск заявив, що актуальна модель Grok поки поступається розробкам Anthropic. Водночас він повідомив про стрімке зростання аудиторії ШІ-агента Grok Bot, кількість користувачів якого, за його словами, щомісяця подвоюється.
Про це пише Wccftech.
В інтерв’ю China Media Group Маск назвав Grok 4.7 «надійною робочою моделлю», але визнав, що вона поки не досягла рівня Claude Opus 5.5. Він пояснив відставання різницею у досвіді: команда Grok працює над ШІ близько трьох років, тоді як Anthropic — шість.
Маск очікує, що SpaceXAI зможе вийти на передовий рівень у 2027 році. Компанія вже представила Grok 4.7, яка наблизилася до Claude у деяких тестах тривалих робочих завдань, але помітно поступилася їй у роботі з терміналом.

Аудиторія Grok Bot подвоюється щомісяця

Поки моделі Grok наздоганяють конкурентів, швидко зростає Grok Bot — агент, здатний самостійно виконувати багатокрокові завдання. За словами Маска, кількість його користувачів збільшується приблизно на 100% щомісяця. Абсолютних показників аудиторії він не навів, тому незалежно оцінити масштаб зростання неможливо.
Одним із напрямів розвитку Grok стане «реальна інженерія». Маск вважає, що дані та досвід Tesla і SpaceX допоможуть навчити ШІ працювати не лише з програмним кодом, а й із фізичними системами та інженерними завданнями.
За матеріалами:
mezha.media
МаскШІAnthropic
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