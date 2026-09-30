Автобуси з GPS: оприлюднено законопроєкт про моніторинг перевезень і обстеження автостанцій

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту оприлюднили законопроєкт, що передбачає обов’язкове GPS-відстеження автобусів на міжнародних, міжобласних і міських маршрутах загального користування, а також запровадження обстеження автостанцій.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Ініціатива має створити законодавчу основу для впровадження обов’язкового GPS-моніторингу транспорту на автобусних маршрутах загального користування — міжнародних, міжобласних і міських. Також документ визначає процедуру обстеження автостанцій.

Що зміниться для автостанцій

Якщо закон ухвалять, з’явиться можливість автоматично збирати, передавати та обробляти дані про місцеперебування автобусів, їхню швидкість і дотримання графіків руху в режимі реального часу. Це має зробити перевезення безпечнішими та якіснішими.