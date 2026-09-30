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Автобуси з GPS: оприлюднено законопроєкт про моніторинг перевезень і обстеження автостанцій

Технології&Авто
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GPS-моніторинг автобусів може стати обов'язковим
GPS-моніторинг автобусів може стати обов'язковим
У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту оприлюднили законопроєкт, що передбачає обов’язкове GPS-відстеження автобусів на міжнародних, міжобласних і міських маршрутах загального користування, а також запровадження обстеження автостанцій.
Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
Ініціатива має створити законодавчу основу для впровадження обов’язкового GPS-моніторингу транспорту на автобусних маршрутах загального користування — міжнародних, міжобласних і міських. Також документ визначає процедуру обстеження автостанцій.

Що зміниться для автостанцій

Якщо закон ухвалять, з’явиться можливість автоматично збирати, передавати та обробляти дані про місцеперебування автобусів, їхню швидкість і дотримання графіків руху в режимі реального часу. Це має зробити перевезення безпечнішими та якіснішими.
Обстеження автостанцій своєю чергою допоможе встановити їхній фактичний стан, оцінити доступність для маломобільних груп населення та перевірити, чи відповідають обов’язкові послуги вимогам законодавства.
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