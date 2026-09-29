Скручений пробіг в авто: куди звертатися та чи можна повернути гроші

Купівля автомобіля зі скрученим пробігом може обернутися не лише переплатою, а й складним пошуком доказів обману. При цьому більшість європейських водіїв не знають, куди звертатися в такій ситуації та чи можуть повернути свої гроші.

Про це свідчать результати дослідження carVertical, проведеного серед майже 7800 водіїв із 18 європейських країн. 75,8% опитаних не знають, куди повідомляти про автомобіль зі скрученим пробігом, а 87,3% не впевнені, що зможуть повернути витрачені на таку машину гроші.

Третина покупців стикалася зі скрученим пробігом

Майже третина учасників опитування — 30,3% — особисто купували автомобіль із підробленим пробігом або знають людей, які потрапляли в таку ситуацію.

Ще 31,8% не впевнені, чи стикалися з подібними випадками, тоді як 38% відповіли, що не мали такого досвіду ані особисто, ані через знайомих.

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Ці результати не можна безпосередньо прирівнювати до частки автомобілів із маніпуляціями з одометром, оскільки опитування відображає життєвий досвід людей, який може стосуватися кількох автомобілів.

Водночас, за даними Індексу прозорості carVertical за 2025 рік, ознаки маніпуляцій із пробігом мали 9,46% автомобілів, перевірених користувачами сервісу в Україні. Середня величина виявленого скручування становила 92 393 км. Україна посіла 25-те місце у рейтингу прозорості ринку вживаних автомобілів.

Таке втручання в показники одометра може впливати і на вартість автомобіля.

Чому продавця складно притягнути до відповідальності

В Україні немає окремої статті, яка встановлювала б відповідальність саме за зміну показників одометра. Тому сам факт того, що поточний пробіг відрізняється від старих сервісних або страхових записів, ще не означає автоматичного покарання продавця.

Щоб притягнути людину до відповідальності, потрібно довести, що вона знала про реальний пробіг, навмисно приховала цю інформацію та за допомогою обману отримала гроші покупця. За таких обставин справу потенційно можуть кваліфікувати як шахрайство за статтею 190 Кримінального кодексу України. Конкретна кваліфікація та покарання залежатимуть від доказів, розміру завданої шкоди та інших обставин справи.

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Захистити свої права покупець може і в цивільному порядку. Згідно зі статтею 230 Цивільного кодексу, суд може визнати правочин недійсним, якщо одна сторона навмисно ввела іншу в оману щодо істотних обставин.

Реальний пробіг може належати до таких обставин, оскільки він впливає на вартість автомобіля, його технічний стан і майбутні витрати на обслуговування.

Куди звертатися покупцеві

Перш за все потрібно зафіксувати розбіжність у показниках. Для цього варто отримати письмовий висновок СТО або експерта, зберегти звіт про історію автомобіля, старі оголошення, фотографії, сервісні документи та записи пробігу з іноземних реєстрів.

Також потрібно мати договір купівлі-продажу, підтвердження оплати та листування з продавцем.

Після цього покупець може надіслати продавцю письмову вимогу про розірвання угоди, повернення частини коштів або повне відшкодування. Якщо продавець відмовляється, а зібрані матеріали вказують на навмисний обман, можна звернутися до Національної поліції.

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Якщо автомобіль купували через інтернет, інформацію про можливе шахрайство можна також подати через форму електронного звернення Кіберполіції.

Якщо ж автомобіль придбали в автосалоні, на комісійному майданчику або в іншого суб’єкта господарювання, покупець може звернутися до Держпродспоживслужби . До звернення варто додати документи про купівлю, заявлений продавцем пробіг та докази виявлених розбіжностей.

Коли продавцем була фізична особа, яка відмовляється добровільно повертати гроші, питання доведеться вирішувати в суді. У такому випадку важливо довести не лише неправильний пробіг, а й те, що продавець знав про маніпуляцію або свідомо використав її під час продажу.

Особливий ризик виникає з автомобілями, які кілька разів змінювали країну реєстрації. Дані про обслуговування, страхові випадки та пробіг можуть зберігатися в різних національних системах і не завжди передаватися разом з автомобілем.