Google розширює Gemini для дзвінків до магазинів і ресторанів

Google оголосила про розширення мобільних можливостей Gemini: ШІ-асистент зможе телефонувати до магазинів, ресторанів та сервісних компаній за дорученням користувача. Функція запускається поступово для відповідних користувачів у США та працює англійською мовою.

Як повідомляє CNET , опція активується командою «@Call for me» у мобільному застосунку Gemini. Асистент може уточнити години роботи закладу, наявність товару, вартість послуги або забронювати столик у ресторані на визначений час.

Обмеження для оплат і даних

Gemini не здійснюватиме платежів і не передаватиме номери банківських карток . Водночас система може повідомити співрозмовнику ім’я та контактні дані користувача. Якщо для завершення замовлення або бронювання необхідні чутливі відомості, користувачеві доведеться стежити за розшифруванням дзвінка чи підключитися до нього через функцію перехоплення розмови.

Google також обмежила використання інструменту для звернень до екстрених служб. Для функції встановлено денний ліміт дзвінків, але компанія не розкрила його розмір.

Умови доступу та реакція бізнесу

Перед початком розмови Gemini відтворюватиме автоматичне повідомлення про те, що телефонує ШІ. Водночас взаємодія залежатиме від готовності компаній спілкуватися з асистентом.

Не відомо, як функція працюватиме з голосовою поштою, тривалим очікуванням на лінії або проханням зателефонувати пізніше. Компанії можуть відмовитися від таких дзвінків через процедуру opt-out, однак доступність цієї можливості для всіх бізнесів поки не уточнена.