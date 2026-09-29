0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google розширює Gemini для дзвінків до магазинів і ресторанів

Технології&Авто
75
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Опція активується командою «@Call for me»
Опція активується командою «@Call for me»
Google оголосила про розширення мобільних можливостей Gemini: ШІ-асистент зможе телефонувати до магазинів, ресторанів та сервісних компаній за дорученням користувача. Функція запускається поступово для відповідних користувачів у США та працює англійською мовою.
Як повідомляє CNET, опція активується командою «@Call for me» у мобільному застосунку Gemini. Асистент може уточнити години роботи закладу, наявність товару, вартість послуги або забронювати столик у ресторані на визначений час.

Обмеження для оплат і даних

Gemini не здійснюватиме платежів і не передаватиме номери банківських карток. Водночас система може повідомити співрозмовнику ім’я та контактні дані користувача. Якщо для завершення замовлення або бронювання необхідні чутливі відомості, користувачеві доведеться стежити за розшифруванням дзвінка чи підключитися до нього через функцію перехоплення розмови.
Google також обмежила використання інструменту для звернень до екстрених служб. Для функції встановлено денний ліміт дзвінків, але компанія не розкрила його розмір.

Умови доступу та реакція бізнесу

Перед початком розмови Gemini відтворюватиме автоматичне повідомлення про те, що телефонує ШІ. Водночас взаємодія залежатиме від готовності компаній спілкуватися з асистентом.
Не відомо, як функція працюватиме з голосовою поштою, тривалим очікуванням на лінії або проханням зателефонувати пізніше. Компанії можуть відмовитися від таких дзвінків через процедуру opt-out, однак доступність цієї можливості для всіх бізнесів поки не уточнена.
Для використання нової можливості потрібні вік від 18 років, смартфон Pixel 11 або новішої моделі, передплата Google AI від 5 доларів на місяць, публічна бета-версія застосунку Phone by Google та актуальна версія Gemini.
За матеріалами:
Процес
GoogleШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems