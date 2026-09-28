Tesla почала поставки електровантажівок Semi
Tesla минулого тижня почала поставки електровантажівок Semi першій групі клієнтів. Компанія оголосила про це на заводі у Спарксі, штат Невада, майже через дев’ять років після презентації моделі Ілоном Маском.
Про це пише Reuters.
Tesla почала поставки Semi
Semi призначена для далекомагістральних вантажних перевезень і розширює присутність Tesla з ринку легкових електромобілів на сегмент комерційних вантажівок.
Tesla не розкрила обсяги виробництва або ціну Semi. Водночас компанія підтвердила план виробляти до 50 тис. вантажівок на рік на заводі в Неваді.
Запас ходу версії Semi з великою батареєю та повним завантаженням становить 500 миль, або близько 805 км, на одному заряді. Стандартна версія може проїхати 325 миль — близько 523 км.
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Серед клієнтів Tesla, яких запросили на презентацію, були PepsiCo, DHL та US Foods. Вантажівки з логотипами цих компаній показали біля заводу.
Ілон Маск не був присутній на заході. У записаному відеозверненні він закликав клієнтів збільшувати замовлення, зазначивши, що черга на Semi вже є значною.
Tesla представила Semi у 2017 році й спочатку планувала розпочати виробництво у 2019-му. Першу вантажівку з високосерійної виробничої лінії компанія випустила у квітні 2026 року. У липні Tesla повідомила акціонерам, що серійне виробництво Semi розпочнеться у 2026 році.
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