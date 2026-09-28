Tesla почала поставки електровантажівок Semi

Серед клієнтів Tesla, яких запросили на презентацію, були PepsiCo, DHL та US Foods.

Tesla минулого тижня почала поставки електровантажівок Semi першій групі клієнтів. Компанія оголосила про це на заводі у Спарксі, штат Невада, майже через дев’ять років після презентації моделі Ілоном Маском.

Про це пише Reuters

Tesla почала поставки Semi

Semi призначена для далекомагістральних вантажних перевезень і розширює присутність Tesla з ринку легкових електромобілів на сегмент комерційних вантажівок.

Tesla не розкрила обсяги виробництва або ціну Semi. Водночас компанія підтвердила план виробляти до 50 тис. вантажівок на рік на заводі в Неваді.

Запас ходу версії Semi з великою батареєю та повним завантаженням становить 500 миль, або близько 805 км, на одному заряді. Стандартна версія може проїхати 325 миль — близько 523 км.

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Серед клієнтів Tesla, яких запросили на презентацію, були PepsiCo, DHL та US Foods. Вантажівки з логотипами цих компаній показали біля заводу.

Ілон Маск не був присутній на заході. У записаному відеозверненні він закликав клієнтів збільшувати замовлення, зазначивши, що черга на Semi вже є значною.