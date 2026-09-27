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Як запітнілі вранці вікна авто руйнують електроніку машини

Технології&Авто
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Дощ на вікні авто
Дощ на вікні авто, Фото: magnific
Осіннє похолодання часто супроводжується появою конденсату на склі та неприємного запаху в салоні. Більшість водіїв просто протирають поверхні ганчіркою та чекають на роботу обігрівача. Але якщо волога постійно вкриває вікна автомобіля, це свідчить про наявність води на підлозі та ризик швидкого виходу з ладу блоків управління.
Про це пише Auto Trendy.

Причини затоплення

Під пластиковими жабо біля лобового скла розташований спеціальний жолоб з отворами для відводу дощової води.
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Опале листя та бруд швидко забивають ці канали протягом осені. У результаті дощова вода підіймається в жолобі та проникає через ущільнювачі всередину салону.
Аналогічну проблему спричиняють зношені або пошкоджені трубки дренажу люка, які прокладені в стійках кузова.
Волога накопичується під підлоговим покриттям, де знаходиться товстий шумоізоляційний шар. Вода збирається в ногах пасажира, під задніми сидіннями та в ніші для запасного колеса.
Утворена пара постійно конденсується на холодному склі, через що відігрівання машини вранці займає чимало часу.
Неприємний запах з дефлекторів підтверджує активне розмноження плісняви в обшивці.

Руйнування електроніки

Автомобільні інженери часто монтують електронні блоки управління безпосередньо під підлоговим покриттям.
У цій зоні знаходяться модуль подушок безпеки, блоки комфорту та головні роз’єми джгутів проводки.
Вода викликає корозію контактів, після чого виникають постійні збої в роботі центрального замка, електроприводу сидінь та систем безпеки.
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Заміна залитого модуля подушок безпеки або електронного блоку комфорту коштує кілька сотень євро та вимагає спеціального кодування.
Для розв’язання проблеми потрібно регулярно очищати жолоб під склом від листя та промивати дренаж водою.
Також варто просушити промоклу шумоізоляцію тепловим вентилятором, замінити фільтр салону та використовувати спеціальні поглиначі вологи.
За матеріалами:
Novyny.live
Авто
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