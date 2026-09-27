Автоексперт назвав помилку водіїв, яка може зламати коробку передач
Автоексперт розповів про поширені помилки, які можуть призвести до серйозних проблем з автоматичною коробкою передач. Одна з головних — вважати АКПП повністю необслуговуваним агрегатом і не стежити за станом трансмісійної рідини.
Про це пише uamotors.
Які помилки можуть зламати коробку передач
З часом рідина в автоматичній коробці, варіаторі або роботизованій трансмісії втрачає свої властивості.
Перегрів, продукти зносу та неправильний рівень можуть прискорити зношування фрикціонів, гідроблока, підшипників та інших деталей.
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Особливо велике навантаження виникає під час руху в заторах, частих розгонів і гальмувань, буксирування або тривалої пробуксовки.
Ще одна небезпечна помилка — вибирати трансмісійну рідину навмання.
Для кожної коробки передбачена конкретна специфікація ATF, CVT-рідини або масла для роботизованої трансмісії. Невідповідна рідина може порушити роботу гідравліки та фрикціонів.
Перевіряти її рівень також потрібно за процедурою, яку передбачив виробник автомобіля.
Водіям радять не ігнорувати перші симптоми несправності. Ривки під час перемикання, затримки, пробуксовка, вібрації, незвичний шум, запах перегрітої рідини або плями масла під автомобілем можуть свідчити про проблеми з трансмісією.
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У разі перегріву коробки краще зупинитися та дати їй охолонути.
Своєчасна діагностика, контроль рівня рідини, усунення витоків і обслуговування відповідно до регламенту допомагають зменшити ризик дорогого ремонту.
Експерт також наголошує, що для різних автомобілів інтервали та процедура обслуговування можуть відрізнятися, тому варто орієнтуватися насамперед на рекомендації виробника.
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