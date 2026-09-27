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Lucid та Bolt розгорнуть в Європі мережу з 25 тисяч роботаксі

Технології&Авто
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Lucid та Bolt виходять на європейський ринок роботаксі
Lucid та Bolt виходять на європейський ринок роботаксі
Американський виробник електромобілів Lucid об’єднує зусилля з естонською платформою для замовлення поїздок Bolt задля виходу на європейський ринок роботаксі.
Про це повідомляє Engadget.

Що передбачає співпраця

У межах співпраці Bolt планує вивести на дороги континенту щонайменше 25 000 безпілотних електромобілів, створених на базі середньорозмірної платформи Lucid.
Загалом сервіс прагне залучити в систему 100 000 машин до 2035 року, однак точні терміни введення цих роботаксі в експлуатацію поки не розголошуються.
Bolt планує самостійно володіти та керувати автопарком Lucid, а також братиме безпосередню участь у розробці цих безпілотних авто.
Очікується, що роботаксі використовуватиме архітектуру автономного водіння Nvidia Hyperion та буде розраховане на четвертий рівень автономності, який передбачає повністю самостійне пересування машини у межах визначених географічних зон.
Раніше цього року Lucid презентувала прототип двомісного роботаксі на середньорозмірній платформі, яка має допомогти компанії випускати дешевші автомобілі, ніж її поточні моделі.
Прототип двомісного роботаксі
Прототип двомісного роботаксі
Водночас автовиробник відклав початок виробництва позашляховика Cosmos — свого першого серійного електромобіля на цій базі — на початок 2027 року. Це рішення оголосили за кілька місяців після скорочення близько 18% штату компанії.
Окрім європейського проєкту, Lucid співпрацює у сфері роботаксі з Uber та Nuro на ринку США. У межах цієї угоди Uber розраховує розгорнути 35 000 безпілотників Lucid, серед яких будуть як середньорозмірні авто, так і моделі на базі позашляховика Gravity.
Компанія Nuro зі свого боку вже розпочала дорожні випробування роботаксі Gravity із водієм безпеки, який стежить за роботою автономної системи.
За матеріалами:
mezha.media
Авто
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