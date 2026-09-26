Як підготувати автомобіль до далекої поїздки

Більшість перевірок перед далекою поїздкою не потребують розбирання автомобіля або спеціального інструменту. Шини, рівні доступних для контролю рідин, освітлення, двірники та аварійне оснащення можна перевірити заздалегідь, а потенційну проблему знайти у дворі значно приємніше, ніж за сотні кілометрів від дому.

Про це пише GDE.

Шини перевіряють холодними

Перед виїздом потрібно оглянути всі колеса на пошкодження, сторонні предмети та нерівномірне зношування. Тиск вимірюють до тривалої поїздки, коли шини ще не нагрілися.

Для повністю завантаженого автомобіля виробник іноді рекомендує інший тиск, ніж для одного-двох пасажирів. Потрібні значення слід дивитися на заводській табличці або в інструкції.

Не забудьте про запасне колесо, якщо воно є: роками лежачи у багажнику, воно також може втрачати тиск.

Перевірте доступні рідини

Рівень моторної оливи перевіряють відповідно до процедури виробника конкретної машини. В одних моделях є щуп, в інших використовується електронний вимірювач, а умови перевірки можуть відрізнятися.

🚘 Почувайтеся впевнено в дорозі. Оформлюйте автоцивілку та каско за допомогою Finance.ua.

Так само можна проконтролювати омивач та, якщо конструкція передбачає безпечну візуальну перевірку, рівень охолоджувальної рідини у розширювальному бачку. Відкривати гарячу систему охолодження не можна через ризик опіків.

Якщо рівень якоїсь технічної рідини постійно падає, просте доливання не замінює пошуку витоку.

Світло особливо важливе восени

Дні стають коротшими, тому далека поїздка легко переходить у нічну. Попросіть іншу людину допомогти перевірити стоп-сигнали або скористайтеся безпечним способом контролю їх роботи.

Фари повинні бути чистими, а лобове скло — без жирного нальоту зсередини. Навіть справне світло працює значно гірше через брудний розсіювач та забруднене скло.

Запас омивача у дощову погоду краще мати достатній до виїзду.

Аварійний комплект потрібно не просто возити

Перевірте аптечку, знак аварійної зупинки та інше оснащення, необхідне за правилами та умовами подорожі. Якщо автомобіль має ремонтний комплект замість запаски, переконайтеся, що герметик не прострочений, а компресор працює.

Корисно мати зарядний кабель для телефона та павербанк. У холодний сезон варто враховувати теплий одяг, особливо якщо маршрут проходить далеко від населених пунктів.

Для міжнародної поїздки окремо перевіряються документи та вимоги країн маршруту.

Не плануйте технічний експеримент напередодні

Якщо автомобіль потребує серйозного ремонту, краще завершити його із запасом часу та переконатися, що все працює нормально. Велике втручання ввечері перед ранковим виїздом залишає мало часу для виявлення помилок.

Так само не варто вперше встановлювати сумнівні аксесуари безпосередньо перед трасою. Багажні системи повинні бути правильно закріплені та відповідати обмеженням виробника.