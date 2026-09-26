Lexus оновила позашляховик GX (фото)

Компанія Lexus оновила позашляховик GX для 2027 модельного року. Автомобіль отримав кілька нових функцій комфорту, однак його технічна частина практично не змінилася. При цьому подорожчали всі комплектації моделі.

Про це пише «Кореспондент».

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Одним із головних оновлень стала система безключового доступу SmartAccess.

Тепер вона є стандартною для всіх версій GX та дозволяє відкривати не лише передні, а всі чотири двері, а також двері багажного відділення.

Крім того, для комплектацій Luxury, Luxury+ та Overtrail+ стала доступною вентиляція крайніх сидінь другого ряду.

Оновлений Lexus GX

Початкова версія Premium тепер коштує $69085, що на $750 більше, ніж раніше.

Ціна Premium+ зросла на $600 і становить $73400. Комплектації Luxury та Luxury+ подорожчали на $800 — до $81600 та $85600 відповідно.

Одним із головних оновлень стала система безключового доступу SmartAccess

Версія Overtrail тепер коштує $76 730, що на $750 більше. Найбільше подорожчала топова Overtrail+: її ціна зросла на $1565 і досягла $85010.

Серед інших змін — поява доступної світлодіодної лампи для багажного відділення.

Салон Lexus GX

Силова установка Lexus GX залишилася без змін. Позашляховик оснащується 3,4-літровим бензиновим V6 із двома турбокомпресорами, який розвиває 349 к.с. і 649 Нм крутного моменту.

Салон Lexus GX