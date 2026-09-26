Lexus оновила позашляховик GX (фото)

Компанія Lexus оновила позашляховик GX для 2027 модельного року. Автомобіль отримав кілька нових функцій комфорту, однак його технічна частина практично не змінилася. При цьому подорожчали всі комплектації моделі.
Одним із головних оновлень стала система безключового доступу SmartAccess.
Тепер вона є стандартною для всіх версій GX та дозволяє відкривати не лише передні, а всі чотири двері, а також двері багажного відділення.
Крім того, для комплектацій Luxury, Luxury+ та Overtrail+ стала доступною вентиляція крайніх сидінь другого ряду.
Початкова версія Premium тепер коштує $69085, що на $750 більше, ніж раніше.
Ціна Premium+ зросла на $600 і становить $73400. Комплектації Luxury та Luxury+ подорожчали на $800 — до $81600 та $85600 відповідно.
Версія Overtrail тепер коштує $76 730, що на $750 більше. Найбільше подорожчала топова Overtrail+: її ціна зросла на $1565 і досягла $85010.
Серед інших змін — поява доступної світлодіодної лампи для багажного відділення.
Силова установка Lexus GX залишилася без змін. Позашляховик оснащується 3,4-літровим бензиновим V6 із двома турбокомпресорами, який розвиває 349 к.с. і 649 Нм крутного моменту.
Двигун працює у парі з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач, а повний привід із постійним розподілом тяги між осями входить до стандартного оснащення. Максимальна маса причепа, яку може буксирувати GX, становить 4126 кг.