Найкращі авто для повсякденного життя (фото)

Авто для повсякденного використання має бути зручним у місті, достатньо просторим для пасажирів і придатним для регулярних поїздок. Водночас покупці дедалі частіше шукають не лише практичність, а й приємну керованість, сучасні технології та привабливий дизайн.

У 2027 модельному році автовиробники готують кілька цікавих новинок у різних сегментах, пише usatoday.com.

До списку моделей, які заслуговують на увагу, увійшли моделі Kia, Honda, Chevrolet та BMW.

Kia K5 2027

Kia K5 залишається одним із варіантів для тих, хто шукає місткий автомобіль без необхідності купувати великий кросовер.

Седан розрахований на повсякденні поїздки та може задовольнити потреби невеликої сім’ї завдяки достатньому простору в салоні.

Kia K5 2027

Очікується, що стартова ціна моделі 2027 року на американському ринку становитиме 27 690 доларів (приблизно 1,15 млн грн). Це робить K5 одним із доступніших представників середньорозмірних седанів.

Автомобіль привертає увагу збалансованим поєднанням комфорту, практичності та вартості.

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Після тестування компактнішого Kia K4 автор огляду вважає, що новий K5 зможе скласти конкуренцію популярній Toyota Camry.

Седан також демонструє, що для щоденного використання не обов’язково обирати великий і дорожчий SUV.

K5 може стати альтернативою для водіїв, яким потрібен універсальний автомобіль для міста, заміських поїздок і сімейних справ.

Honda HR-V 2027

Honda HR-V створений на платформі Honda Civic одинадцятого покоління.

Завдяки цьому модель поєднує формат компактного кросовера з характеристиками, які можуть сподобатися прихильникам легкових автомобілів.

Honda HR-V 2027

HR-V вирізняється керованістю, характерною для седанів, але водночас пропонує вищу посадку та додаткову практичність кузова SUV.

Саме тому модель може зацікавити водіїв, яким подобається Civic, але потрібен більш функціональний автомобіль.

Стартова ціна Honda HR-V 2027 року у США становитиме 26 600 доларів (приблизно 1,10 млн грн).

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Серед головних оновлень заявлені 9-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи, бездротові Apple CarPlay та Android Auto, а також бездротова зарядка смартфона.

Збільшені розміри порівняно з Civic можуть стати додатковою перевагою для пасажирів і власників, яким потрібен додатковий простір.

HR-V залишається одним із варіантів для щоденних поїздок, якщо покупець хоче поєднати компактність з універсальністю кросовера.

Chevrolet Corvette 2027

Chevrolet Corvette у 2027 модельному році отримає важливі зміни у силовій установці.

Chevrolet робить акцент на традиційному V8, тоді як частина конкурентів переходить на компактніші двигуни та гібридні технології.

Chevrolet Corvette 2027

За наведеними даними, автомобіль оснащуватиметься 6,7-літровим двигуном V8 потужністю 535 к.с. Така конфігурація має забезпечити виразну динаміку та спортивний характер моделі.

Очікувана стартова ціна Corvette становить 73 495 доларів (приблизно 3,04 млн грн) на американському ринку.

У своїй категорії автомобіль привертає увагу поєднанням високої потужності та ціни, яка нижча за вартість багатьох інших нових високопродуктивних спортивних машин.

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Corvette навряд чи стане типовим сімейним автомобілем для щоденних справ, однак він може зацікавити водіїв, які хочуть отримувати задоволення від керування навіть під час звичайних поїздок.

Серед його очікуваних переваг — потужний двигун, точна керованість і виразний спортивний характер.

Kia Seltos 2027 року

Kia Seltos у 2027 модельному році отримає повністю оновлену конструкцію.

Виробник зосередився не лише на зовнішньому вигляді, а й на збільшенні простору в салоні та багажному відділенні.

Kia Seltos 2027 року

Попереднє покоління моделі критикували за тісний другий ряд. У новій версії Kia має намір виправити цей недолік, збільшивши простір для ніг пасажирів. Оновлення також торкнуться екстер’єру та інтер’єру.

Стартова ціна Kia Seltos 2027 року становитиме 24 990 доларів (приблизно 1,03 млн грн) у США.

Це дозволяє моделі залишатися в сегменті доступних компактних кросоверів, орієнтованих на щоденне використання.

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Завдяки збільшеним розмірам і сучаснішому оформленню Seltos може стати практичним вибором для міських водіїв та невеликих сімей.

Модель також має конкурувати з такими автомобілями, як Hyundai Kona, пропонуючи покупцям ще одну альтернативу в популярному сегменті.

BMW 4 Series Coupe 2027 року

Це представник преміального сегмента, який поєднує спортивний дизайн, потужність і орієнтацію на водія.

Модель може зацікавити тих, хто хоче використовувати автомобіль не лише для пересування містом, а й для отримання яскравих вражень від керування.

BMW 4 Series Coupe 2027 року

Очікується, що нове купе продемонструє точну керованість і швидке прискорення.

Водночас особливий інтерес викликає те, наскільки комфортним автомобіль буде в реальних умовах — під час щоденних поїздок, на міських вулицях і заміських дорогах.

BMW 4 Series Coupe також привертає увагу своїм інтер’єром і технологічним оснащенням.

Для покупців у цьому сегменті важливими залишаються якість матеріалів, ергономіка та поєднання спортивного характеру з повсякденною зручністю.