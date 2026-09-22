Якого віку автомобілі купують в Україні (інфографіка) Сьогодні 14:01 — Технології&Авто Київ має наймолодші внутрішні перепродажі

У серпні 2026 року середній вік легкових автомобілів у внутрішніх перепродажах становив 16 років, тоді як серед уперше зареєстрованих авто з пробігом, ввезених з-за кордону, — 8,8 року. Різниця між сегментами становить приблизно сім років. Якщо врахувати також нові автомобілі, середній показник усього легкового ринку становить 13,6 року.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Середній та медіанний вік авто на внутрішньому ринку

Середній вік автомобілів у внутрішніх перепродажах майже не змінився порівняно з липнем — 16,0 проти 15,9 року. Медіана залишилася на рівні 16 років.

Для імпортованих авто з пробігом середній вік у серпні становив 8,8 року проти 8,9 у липні. Медіана — 8 років.

Річне порівняння дає інший акцент. У серпні минулого року середній вік внутрішніх перепродажів становив 15,5 року, а імпортованих авто з пробігом — 8,5 року. Тепер обидва потоки дещо старші: внутрішній ринок — приблизно на пів року, імпорт — трохи більше ніж на третину року.

Середній та медіанний вік авто, eauto.org.ua

Вік уживаних авто

В імпорті 14 192 автомобілі, або 66,8%, мали вік до 10 років включно. На внутрішньому вторинному ринку таких було 18 103, або 25,4%.

Таким чином, усередині країни перепродали більше машин віком до 10 років, але їхня частка значно нижча через велику кількість старшої техніки.

Повний віковий склад двох сегментів, eauto.org.ua

На внутрішньому ринку автомобілі старші за 20 років сформували 16 377 перепродажів, або 23,0%. В імпорті таких було 402, або 1,9%.

Нові авто знижують загальний показник

Нових автомобілів у двох сегментах разом було 4 794, або 4,9% усіх охоплених оформлень. У липневій базі їхня частка становила 5,1%, а торік — 6,5%.

Середній вік за роком виготовлення у нових ввезених легковиків становив 0,3 року, у нових автомобілів, виготовлених або переобладнаних в Україні, — 0,1 року.

Для всіх чотирьох сегментів разом середній вік становить 13,6 року, медіана — 13 років. Лише для двох вживаних сегментів середній вік становив 14,3 року.

Навіть популярні моделі мають різний віковий профіль

Найбільше внутрішніх перепродажів припало на Volkswagen Passat — 2 295. Його середній вік становить 18 років. В імпорті лідирував Volkswagen Tiguan — 776 автомобілів із середнім віком 7,4 року.

Розкид є навіть усередині імпортної десятки: середній вік Tesla Model Y становив 3,1 року, а Volkswagen Golf — 14,9 року. Тому фраза «імпорт у середньому молодший» не є універсальною характеристикою кожної моделі.

Пальне також розділяє ринок за віком. У внутрішніх перепродажах середній вік бензинових авто становив 16,2 року, дизельних — 16,4, машин із ГБО — 19,6. Електромобілі мали в середньому 6,2 року, гібриди — 6,4.

В імпорті авто з пробігом відповідні показники становили 9,7; 11,1; 12,8; 5,2 та 5,5 року.

Вік перепродажів за регіонами

У територіальному зрізі внутрішнього ринку найменший середній вік автомобілів у Києві — 11,4 року. Далі — Львівська область із показником 14,6 та Закарпатська — 15,1 року.

На протилежному кінці — Донецька та Херсонська області, де середній вік становив по 20,7 року після округлення. Їхні обсяги невеликі — 110 і 128 перепродажів відповідно.

Через електронні сервіси оформили 22 615 перепродажів. Середній вік автомобілів становив 16,9 року, медіана — 17 років.

Вік імпортованих авто за регіонами

Наймолодші імпортовані автомобілі з пробігом оформлювали у Києві — 7 років, Одеській області — 7,2, Запорізькій — 7,6. Львівська та Дніпропетровська області мали по 7,8 року.