У світі за рік продали лише 7000 людиноподібних роботів 22.09.2026, 00:34 — Технології&Авто Людиноподібний робот

У 2025 році у світі продали близько 7000 людиноподібних роботів. Це лише близько 1% від кількості промислових роботів, встановлених за рік.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Міжнародної федерації робототехніки (International Federation of Robotics, IFS).

Людиноподібні роботи поки займають незначну частку ринку

За критеріями IFR, людиноподібний робот має зовнішність, схожу на людську, та повинен працювати автономно в середовищі, пристосованому для людей. Цей напрям залучає мільярди доларів інвестицій і привертає увагу завдяки можливостям таких машин.

Водночас кількість людиноподібних роботів залишається «мізерною часткою» від загальної кількості роботів у світі, зазначила Reuters генеральна секретарка IFR Сюзанна Біллер.

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Для порівняння, у 2024 році у світі встановили близько 542 тисяч промислових роботів, а загальна кількість таких машин, що перебували в експлуатації, перевищила 4,6 млн.

Крім того, за цей самий рік продали близько 199 тисяч сервісних роботів для використання у транспорті, готельному бізнесі та клінінгу.

Більшість людиноподібних роботів ще не працює на виробництві

За словами Біллер, значна частина проданих у 2025 році людиноподібних роботів ще не виконувала безпосередньої виробничої роботи. Дослідницькі установи та компанії купували їх, зокрема, для збору даних, необхідних для вдосконалення моделей штучного інтелекту.

Автовиробники стали одними з перших компаній, які почали випробовувати людиноподібних роботів на виробництві. Нині на їхніх заводах у межах пілотних проєктів використовують «кількість роботів, що вимірюється одиницями або, іноді, десятками», зазначила Біллер.

До 2030 року постачання можуть зрости до 1,2 млн роботів

Прогнози щодо подальшого розвитку ринку значно перевищують нинішні показники.

За оцінкою Bank of America Global Research, у 2026 році постачання людиноподібних роботів можуть становити 90 тисяч одиниць, а до 2030 року — зрости до 1,2 мільйона.

Очікується, що більшість таких роботів постачатимуть із Китаю. Прогноз BofA передбачає зростання річних постачань приблизно до 250 тисяч у 2027 році, 500 тисяч у 2028-му, 800 тисяч у 2029-му та 1,2 мільйона у 2030 році. Аналітики не враховують колісних і чотириногих роботів.

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Підрахунки IFR базуються на даних постачальників та національних галузевих асоціацій. Вони не враховують побутових і військових людиноподібних роботів, а медичні роботи класифікуються окремо. Вперше федерація окремо враховує продажі людиноподібних роботів поряд з масштабнішими показниками промислової та сервісної робототехніки.