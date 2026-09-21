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Користувачі ChatGPT, Claude, Grok та Gemini подали позов проти розробників ШІ

Технології&Авто
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Позивачі визнають необхідність призупинення розвитку ШІ
Позивачі визнають необхідність призупинення розвитку ШІ
Користувачі ChatGPT, Claude, Grok та Gemini подали колективний позов проти компаній, які розробляють ці моделі штучного інтелекту. Позивачі стверджують, що домовленості між OpenAI, Anthropic, SpaceXAI та Google про сповільнення розвитку ШІ порушують антимонопольне законодавство.

Позивачі вважають, що угода зменшує цінність підписок

Згідно з матеріалами Associated Press, у позові наголошується, що угода між компаніями зменшує цінність платних підписок для користувачів. Також зазначається, що домовленості почали діяти з липня 2026 року, коли провідні лабораторії підписали спільну заяву про те, що існує «сильний конкурентний тиск, який не дозволяє в односторонньому порядку уповільнити розробку».
Позивачі визнають необхідність призупинення розвитку ШІ з міркувань безпеки, але вважають пропозицію співпраці від засновника Anthropic Даріо Амодея «коротким шляхом», який «замінює індивідуальну відповідальність колективними обмеженнями».
Головний адвокат позивачів заявив, що контроль за протоколами безпеки ШІ не може здійснюватися в межах приватних угод між компаніями, які діють у власних інтересах, адже це може призвести до втрати контролю над ШІ.

Амодей визнав можливі антимонопольні ризики

Даріо Амодей у своєму есе визнав ризики антимонопольних порушень і висловив сподівання на виняток з боку уряду.
Керівник OpenAI Сем Альтман відреагував на цей заклик написавши в соцмережі X, що його компанія підтримує створення федеральної рамки для єдиних вимог безпеки, але не вважає за необхідне чекати на законодавчі зміни чи антимонопольні винятки, щоб почати роботу.

Трамп виступив проти сповільнення розвитку ШІ

Президент США Дональд Трамп відкинув ідею уповільнення розвитку ШІ, назвавши побоювання щодо захоплення світу штучним інтелектом «вигадкою». Ініціативу зі сповільнення також критикують уряд та державні медіа Китаю. Видання China Daily заявило, що заклики до стримування ШІ є відповіддю на зростаючу конкуренцію з боку Пекіна, оскільки в есе Амодея прямо згадувалося прагнення сповільнити прогрес Китаю та збільшити розрив на користь США.
Китайські журналісти порівняли запропоновану угоду американських компаній з «клубом, правила якого розробляються до оголошення списку гостей», і підкреслили, що «глобальна система безпеки ШІ не може бути повноцінною без участі Китаю».
За матеріалами:
mezha.media
ШІТехнології
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