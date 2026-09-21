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Флагманські смартфони можуть подорожчати через перехід виробників на нові чипи

Технології&Авто
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Собівартість деяких топових мобільних процесорів уже може перевищувати $200
Собівартість деяких топових мобільних процесорів уже може перевищувати $200
Флагманські смартфони можуть стати ще дорожчими через перехід виробників на новий технологічний процес 2 нм.
За даними тайванського видання TaiSounds, собівартість деяких топових мобільних процесорів уже може перевищувати $200 (близько 8 920 грн). Йдеться насамперед про нові рішення MediaTek, Qualcomm та Apple.
Найдешевшим серед нових 2-нм чипів, за попередніми оцінками, може виявитися MediaTek Dimensity 9600 Pro. Його ціна для виробників смартфонів нібито сягає $220 (близько 9 810 грн).
Для порівняння, попередній Dimensity 9500 оцінювали у $180−200 (приблизно 8 030−8 920 грн). Водночас MediaTek офіційно ціни на свої процесори не розкриває, а фактична вартість залежить від домовленостей із виробниками.

Скільки можуть коштувати чипи Qualcomm та Apple

Ще дорожчими можуть бути флагманські рішення Qualcomm та Apple. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, за даними джерела, може коштувати виробникам $240−260 (приблизно 10 700−11 600 грн), тоді як Apple A20 Pro оцінюється приблизно у $260 (близько 11 600 грн).
Обидва чипи належать до нового покоління процесорів із використанням 2-нм технології.
Водночас висока ціна процесора не означає автоматичного подорожчання смартфона на таку саму суму.
Виробники можуть частково компенсувати додаткові витрати за рахунок інших компонентів або власної маржі. Проте дорожче виробництво чипів створює додатковий тиск на ціни флагманських смартфонів.

Що дасть перехід на 2 нм

Перевагою переходу на 2 нм має стати не лише вища продуктивність, а й краща енергоефективність. MediaTek уже представила Dimensity 9600 Pro на базі 2-нм техпроцесу TSMC, а нові смартфони з цим процесором очікуються найближчим часом.
За матеріалами:
iTechua
Смартфони
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