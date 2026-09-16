Трамп виступив проти обмеження розвитку ШІ 16.09.2026, 00:27 — Світ Дональд Трамп на турнірі з гольфу Irish Open на полі Trump International Golf Links у Дунбегу, Ірландія, www.npr.org

Президент США Дональд Трамп розкритикував керівників американських компаній-розробників штучного інтелекту, які закликали пригальмувати розвиток ШІ. Він заявив, що побоювання щодо того, що ШІ може знищити людство, є «обманом», а від надмірних обмежень можуть збанкрутувати американські компанії.

Так Трамп зреагував у себе в Truth Social на заяву гендиректора Anthropic Даріо Амодеї. Той став першим керівником великої ШІ-компанії, який публічно закликав сповільнити розвиток технології. Амодеї заявив, що вважає ШІ здатним значно покращити життя людей, але для цього потрібні запобіжники.

Він запропонував три кроки: залучити незалежних експертів для перевірки найпотужніших ШІ-моделей, створити спільні стандарти безпеки для демократичних країн і домовитися про дотримання таких правил з авторитарними державами. Позицію Амодеї підтримали гендиректор xAI Ілон Маск і СЕО OpenAI Сем Альтман.

Трамп виступив проти обмеження розвитку ШІ

Водночас Трамп назвав заклики до обмежень «хворою змовою» проти штучного інтелекту і дата-центрів. За його словами, ШІ стане найбільшим двигуном економічного розвитку в історії США — більшим за нафту, золото, діаманти та навіть інтернет.

«Адміністрація Трампа не дозволила „людям“ зі штучного інтелекту робити погані або потенційно погані речі, як-от Даріо (Anthropic!), який зараз вдає із себе „ідеального маленького ангела“ — і ми й надалі будемо це робити!» — написав в іншому пості президент США.

За словами Трампа, ШІ не потребує додаткових «запобіжників». На його думку, єдиний необхідний контроль — «сильний і розумний президент (з високим IQ!). І в США такий є», — додав Трамп.