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Трамп виступив проти обмеження розвитку ШІ

Світ
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Дональд Трамп на турнірі з гольфу Irish Open на полі Trump International Golf Links у Дунбегу, Ірландія
Дональд Трамп на турнірі з гольфу Irish Open на полі Trump International Golf Links у Дунбегу, Ірландія, www.npr.org
Президент США Дональд Трамп розкритикував керівників американських компаній-розробників штучного інтелекту, які закликали пригальмувати розвиток ШІ. Він заявив, що побоювання щодо того, що ШІ може знищити людство, є «обманом», а від надмірних обмежень можуть збанкрутувати американські компанії.
Так Трамп зреагував у себе в Truth Social на заяву гендиректора Anthropic Даріо Амодеї. Той став першим керівником великої ШІ-компанії, який публічно закликав сповільнити розвиток технології. Амодеї заявив, що вважає ШІ здатним значно покращити життя людей, але для цього потрібні запобіжники.
Він запропонував три кроки: залучити незалежних експертів для перевірки найпотужніших ШІ-моделей, створити спільні стандарти безпеки для демократичних країн і домовитися про дотримання таких правил з авторитарними державами. Позицію Амодеї підтримали гендиректор xAI Ілон Маск і СЕО OpenAI Сем Альтман.

Трамп виступив проти обмеження розвитку ШІ

Водночас Трамп назвав заклики до обмежень «хворою змовою» проти штучного інтелекту і дата-центрів. За його словами, ШІ стане найбільшим двигуном економічного розвитку в історії США — більшим за нафту, золото, діаманти та навіть інтернет.
«Адміністрація Трампа не дозволила „людям“ зі штучного інтелекту робити погані або потенційно погані речі, як-от Даріо (Anthropic!), який зараз вдає із себе „ідеального маленького ангела“ — і ми й надалі будемо це робити!» — написав в іншому пості президент США.
За словами Трампа, ШІ не потребує додаткових «запобіжників». На його думку, єдиний необхідний контроль — «сильний і розумний президент (з високим IQ!). І в США такий є», — додав Трамп.
Він зазначив, що його адміністрація вже має «величезні кримінальні та регуляторні повноваження» щодо ШІ-компаній.
За матеріалами:
theБабель
ШІТрамп
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