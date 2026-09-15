ДТП у країнах ЄС: куди телефонувати і що робити Сьогодні 05:48 — Світ ДТП за кордоном

ДТП за кордоном — стресова ситуація, особливо коли водій не знає місцевих процедур. У МЗС України нагадали, що робити після аварії в країнах ЄС: від виклику допомоги та фіксації обставин до спілкування зі страховою, пише inpoland.

Що ж робити

Департамент консульської служби МЗС України радить насамперед подбати про власну безпеку та за потреби зателефонувати за номером 112. Він працює в усіх країнах ЄС — за ним можна викликати поліцію, швидку допомогу або пожежну службу.

Після цього потрібно зафіксувати обставини ДТП:

сфотографувати місце аварії, автомобілі та пошкодження;

записати номерні знаки та дані учасників ДТП;

взяти контакти свідків, якщо вони є.

Також учасникам аварії потрібно обмінятися інформацією. Варто записати:

ПІБ і контакти іншого водія,

номер та марку його автомобіля,

дані страхового поліса,

за можливості — сфотографувати документи.

Далі учасники ДТП мають заповнити бланк повідомлення про ДТП — європротокол — або викликати поліцію, яка зафіксує обставини аварії.

Читайте також ТОП-10 ознак автомобіля після серйозного ДТП

Окремо МЗС радить уважно читати всі документи перед підписанням. Якщо ви не розумієте їхнього змісту або не погоджуєтеся з написаним, не варто ставити підпис. У такому разі потрібно вимагати переклад документа або його роз’яснення.

Також необхідно якнайшвидше повідомити про ДТП свою страхову компанію. Її контактні дані зазначені у страховому полісі. Страховик надасть подальші інструкції щодо дій після аварії.

Якщо права водія порушені, у ДТП є постраждалі, водій або його близькі були госпіталізовані чи виникли проблеми з документами, МЗС радить звертатися до посольства України або найближчої консульської установи.

Перелік закордонних дипломатичних установ України в Польщі можна переглянути на сайті МЗС.