ДТП у країнах ЄС: куди телефонувати і що робити
ДТП за кордоном — стресова ситуація, особливо коли водій не знає місцевих процедур. У МЗС України нагадали, що робити після аварії в країнах ЄС: від виклику допомоги та фіксації обставин до спілкування зі страховою, пише inpoland.
Що ж робити
Департамент консульської служби МЗС України радить насамперед подбати про власну безпеку та за потреби зателефонувати за номером 112. Він працює в усіх країнах ЄС — за ним можна викликати поліцію, швидку допомогу або пожежну службу.
Після цього потрібно зафіксувати обставини ДТП:
- сфотографувати місце аварії, автомобілі та пошкодження;
- записати номерні знаки та дані учасників ДТП;
- взяти контакти свідків, якщо вони є.
Також учасникам аварії потрібно обмінятися інформацією. Варто записати:
- ПІБ і контакти іншого водія,
- номер та марку його автомобіля,
- дані страхового поліса,
- за можливості — сфотографувати документи.
Далі учасники ДТП мають заповнити бланк повідомлення про ДТП — європротокол — або викликати поліцію, яка зафіксує обставини аварії.
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Окремо МЗС радить уважно читати всі документи перед підписанням. Якщо ви не розумієте їхнього змісту або не погоджуєтеся з написаним, не варто ставити підпис. У такому разі потрібно вимагати переклад документа або його роз’яснення.
Також необхідно якнайшвидше повідомити про ДТП свою страхову компанію. Її контактні дані зазначені у страховому полісі. Страховик надасть подальші інструкції щодо дій після аварії.
Якщо права водія порушені, у ДТП є постраждалі, водій або його близькі були госпіталізовані чи виникли проблеми з документами, МЗС радить звертатися до посольства України або найближчої консульської установи.
Перелік закордонних дипломатичних установ України в Польщі можна переглянути на сайті МЗС.
Раніше ми повідомляли, що у 2025 році найбільше дорожньо-транспортних пригод за участю українських водіїв сталося у Польщі та Німеччині.
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