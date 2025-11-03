У яких країнах українці найчастіше потрапляють у ДТП Сьогодні 21:04 — Страхування

У 2025 році найбільше дорожньо-транспортних пригод за участю українських водіїв сталося у Польщі та Німеччині.

Про це повідомляє in Poland з посиланням на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Лідери за кількістю аварій

У Польщі зареєстровано 3 803 інциденти, що становить найбільшу частку всіх ДТП за участю українців за кордоном. Середня сума страхових виплат за цими випадками склала 2 332,4 євро.

У Німеччині було 2 175 аварій, але розмір компенсацій значно вищий. У середньому постраждалі отримували 4 759,5 євро. Ці дві країни залишаються основними напрямками, де фіксується найбільше дорожніх пригод за участю громадян України.

Інші країни з високою кількістю ДТП

Серед інших держав, де українці найчастіше потрапляють у аварії, — Чехія та Румунія. У Чехії зафіксовано 670 випадків зі середньою виплатою 3 510,1 євро, у Румунії 661 випадок із середнім розміром компенсації 3 629,2 євро.

В Італії сталося 575 ДТП, середня сума страхових виплат склала 5 696,7 євро. У Бельгії зареєстровано 289 випадків із середньою виплатою 3 461 євро, а в Австрії 254 аварії із середнім розміром відшкодування 3 595,9 євро.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що у січні-вересні 2025 року українські страхові компанії виплатили понад 38,9 млн євро страхових відшкодувань потерпілим у ДТП за кордоном, спричинених українськими водіями, які мали чинний сертифікат «Зелена картка».

