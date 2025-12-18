0 800 307 555
Українці стали менше оформлювати «Зелену картку» (інфографіка)

Страхування
28
За підсумками січня-листопада 2025 року укладено 1 308 377 страхових сертифікатів «Зелена картка», що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загальна сума нарахованих страхових премій за договорами міжнародного страхування становила 5 млрд грн, що на 3,9% менше, ніж торік.
Про це повідомляє пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).
Зазначається, що зменшення кількості укладених сертифікатів пов’язане передусім із тим, що значна частина українських водіїв тривалий час перебуває за кордоном. Також у низці країн змінили правила перебування іноземців, що зобов’язує реєструвати транспортні засоби на місцеву реєстрацію та оформлювати місцеве страхування.
Інфографіка: МТСБУ
ДТП за кордоном та страхові виплати

У період січня-листопада 2025 року зафіксовано 13 290 ДТП за участю українських водіїв за кордоном при наявності чинного сертифіката «Зелена картка». Це на 8,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
За цими випадками українські страховики виплатили понад 46 млн євро страхового відшкодування потерпілим.
Середній розмір виплати розрахувати складно, оскільки суми відшкодування залежать від страхових лімітів у країні, де сталася ДТП. У більшості європейських держав такі ліміти становлять мільйони євро на один страховий випадок, тож окремі виплати можуть перевищувати 100 000 євро.
За матеріалами:
Finance.ua
