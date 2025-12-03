Компенсації для бізнесу: як працюватиме нове страхування від воєнних ризиків Сьогодні 14:01 — Страхування

Компенсації для бізнесу: як працюватиме нове страхування від воєнних ризиків

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків. Завдяки цьому український бізнес зможе отримати компенсації.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про прямі компенсації збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткові компенсації страхового платежу для бізнесу по всій території Україні

Що відомо про механізм страхування

Програма є ще однією складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Адмініструватиме її Експортно-кредитне агентство

Запити щодо пакета документів та уточнення деталей приймаються на Вже зараз зацікавлені підприємці можуть звертатись до Експортно-кредитного агентства за консультаціями.приймаються на info@eca.gov.ua

Важливо! Право на отримання компенсації будуть мати лише підприємства, які на момент пошкодження майна через збройну агресію росії є учасниками програми.

Розповідаємо детальніше про кожен із видів компенсацій, що будуть доступними для бізнесу.

Пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах

Кому доступна компенсація

Компенсація надається бізнесу, майно якого розташоване на територіях підвищеного ризику (за виключенням окупованих територій):

Дніпропетровської,

Донецької,

Запорізької,

Миколаївської,

Одеської,

Полтавської,

Сумської,

Харківської,

Херсонської,

Чернігівської областей.

Сума відшкодування та деталі про участь

Максимальна сума компенсації становить до 10 млн грн (з урахуванням пов’язаних осіб), але не більше суми фактично підтверджених збитків.

Участь у програмі є добровільною та передбачає сплату одноразового внеску — 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за пошкодження/знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна.

Щоб отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно, необхідно:

Внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Подати до Агентства заяву про надання компенсації. До заяви додати: документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкодження (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази знищення/пошкодження (акти/довідки ДСНС, національної поліції тощо) техпаспорт, акт та звіт про оцінку майна, документи на підписанта. Протягом 30 днів отримати компенсацію.

Компенсація частини страхового платежу для бізнесу по всій території Україні

Підприємства можуть отримати компенсацію частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків, укладеними зі страховими компаніями.

Держава компенсує частину страхового тарифу, що перевищує 1%, у сумі до 1 млн грн за кожним договором. Наприклад, якщо тариф поліса страхування воєнних ризиків складає 6%, держава компенсує різницю — 5%, але в сумі, що не перевищує 1 млн грн.

За участь у програмі з компенсації страхових премій підприємством під час подання кожної заяви сплачується внесок у розмірі 5 тис. грн на рахунок ЕКА.

Щоб отримати часткову компенсацію страхового платежу, необхідно:

Обрати страхову компанію, укласти з нею договір і сплатити страхову премію. Подати до ЕКА заяву про виплату компенсації страхової премії разом з пакетом документів. Протягом 30 днів отримати компенсацію.

