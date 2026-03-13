0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Як вибрати страховку для авто без сюрпризів

Страхування
40
Правильний вибір страховки для автомобіля збереже гроші та нерви
Щоб надійно захистити свій автомобіль — від дрібних пошкоджень до серйозних аварій — важливо обрати страхову компанію та поліс, які дійсно працюватимуть на вашу безпеку. Ось 5 ключових моментів, на які варто звернути увагу при виборі каско, автоцивілки або «зеленої карти».

1. Репутація компанії

Перевіряйте відгуки клієнтів, зокрема у соцмережах, і рейтинги страхових компаній. Компанія з численними скаргами на затримки виплат може стати причиною зайвого стресу у разі аварії.

2. Умови покриття

Уважно прочитайте, що саме покриває поліс страхування, а що виключено. Наприклад, деякі поліси каско можуть не покривати шкоду від стихійних лих або ДТП за участю нетверезих водіїв. А для автоцивілки важливо знати максимальні суми відшкодування для життя, здоров’я та майна третіх осіб. Вибирайте поліс, який реально покриє потенційні ризики.
🏆🌟 Маєте улюблену страхову, яка завжди допомагає без зайвих питань і бюрократії? Віддайте за неї свій голос у номінації «Найкращий страховий продукт» від премії FinAwards! Переходьте за посиланням та голосуйте за найкращих!

3. Вартість полісу

Дешево — не завжди означає добре. Краще знайти баланс між вартістю та обсягом покриття, адже занадто низька ціна може означати обмежене покриття або високі франшизи. Інколи варто витратити більше на надійний страховий поліс і почуватися у безпеці, ніж витрачати власні кошти на дороговартісний ремонт автівки в разі аварії.

4. Франшиза

Дізнайтеся, яку суму вам доведеться сплатити самостійно у разі ДТП. Хоч франшиза і робить страховий поліс дешевшим, проте збільшує власні витрати при настанні страхового випадку. Вибирайте франшизу, яку реально покрити без шкоди для бюджету.

5. Обслуговування та підтримка

Важливо, щоб у страховика була зручна гаряча лінія та оперативна підтримка. Адже в разі ДТП найменше хочеться, щоб вас ігнорували або «футболили» між відділами.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоСтрахуванняАвтострахуванняКаскоАвтоцивілка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems