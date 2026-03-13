Як вибрати страховку для авто без сюрпризів Сьогодні 16:04 — Страхування

Правильний вибір страховки для автомобіля збереже гроші та нерви

Щоб надійно захистити свій автомобіль — від дрібних пошкоджень до серйозних аварій — важливо обрати страхову компанію та поліс, які дійсно працюватимуть на вашу безпеку. Ось 5 ключових моментів, на які варто звернути увагу при виборі каско, автоцивілки або «зеленої карти».

1. Репутація компанії

Перевіряйте відгуки клієнтів, зокрема у соцмережах, і рейтинги страхових компаній. Компанія з численними скаргами на затримки виплат може стати причиною зайвого стресу у разі аварії.

2. Умови покриття

Уважно прочитайте, що саме покриває поліс страхування, а що виключено. Наприклад, деякі поліси каско можуть не покривати шкоду від стихійних лих або ДТП за участю нетверезих водіїв. А для автоцивілки важливо знати максимальні суми відшкодування для життя, здоров’я та майна третіх осіб. Вибирайте поліс, який реально покриє потенційні ризики.

3. Вартість полісу

Дешево — не завжди означає добре. Краще знайти баланс між вартістю та обсягом покриття, адже занадто низька ціна може означати обмежене покриття або високі франшизи. Інколи варто витратити більше на надійний страховий поліс і почуватися у безпеці, ніж витрачати власні кошти на дороговартісний ремонт автівки в разі аварії.

4. Франшиза

Дізнайтеся, яку суму вам доведеться сплатити самостійно у разі ДТП. Хоч франшиза і робить страховий поліс дешевшим, проте збільшує власні витрати при настанні страхового випадку. Вибирайте франшизу, яку реально покрити без шкоди для бюджету.

5. Обслуговування та підтримка

Важливо, щоб у страховика була зручна гаряча лінія та оперативна підтримка. Адже в разі ДТП найменше хочеться, щоб вас ігнорували або «футболили» між відділами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.