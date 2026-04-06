Чи можна оформити Європротокол, якщо винні обидва водії Сьогодні 08:36 — Страхування

Моделювання ДТП

У разі незначної ДТП водії можуть обійтися без виклику поліції та оформити подію самостійно. Це можливо навіть тоді, коли в аварії є обопільна вина — головне дотриматися кількох умов і правильно заповнити документи.

Про це повідомили у Моторно-транспортному страховому бюро України (МТСБУ).

Коли можна оформити ДТП самостійно

Європротокол можна використати, якщо:

у ДТП немає постраждалих;

водії погоджуються з обставинами пригоди;

сторони правильно заповнюють документ і обирають схему аварії.

Важливо уважно внести всі деталі, адже саме від цього залежить подальше врегулювання страхового випадку.

Як відбуваються виплати

Після оформлення кожен водій звертається до своєї страхової компанії (або до страховика іншої сторони) для отримання відшкодування.

Згідно із законом про обов’язкове страхування цивільної відповідальності, якщо шкода спричинена спільними діями кількох осіб, розмір виплати визначається пропорційно.

На практиці це означає: якщо в ДТП двоє учасників і обидва порушили правила дорожнього руху, кожен отримає приблизно 50% компенсації від суми власних збитків.

Раніше ми повідомляли , що для оформлення Європротоколу потрібно виконати такі умови:

відсутні травмовані чи загиблі люди;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП знаходяться у тверезому стані.

Якщо водії скористалися європротоколом, то вони:

мають право залишити місце ДТП;

не повинні інформувати та очікувати поліцейських;

звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП.

