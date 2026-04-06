0 800 307 555
укр
Чи можна оформити Європротокол, якщо винні обидва водії

Страхування
76
Моделювання ДТП
У разі незначної ДТП водії можуть обійтися без виклику поліції та оформити подію самостійно. Це можливо навіть тоді, коли в аварії є обопільна вина — головне дотриматися кількох умов і правильно заповнити документи.
Про це повідомили у Моторно-транспортному страховому бюро України (МТСБУ).

Коли можна оформити ДТП самостійно

Європротокол можна використати, якщо:
  • у ДТП немає постраждалих;
  • водії погоджуються з обставинами пригоди;
  • сторони правильно заповнюють документ і обирають схему аварії.
Важливо уважно внести всі деталі, адже саме від цього залежить подальше врегулювання страхового випадку.

Як відбуваються виплати

Після оформлення кожен водій звертається до своєї страхової компанії (або до страховика іншої сторони) для отримання відшкодування.
Згідно із законом про обов’язкове страхування цивільної відповідальності, якщо шкода спричинена спільними діями кількох осіб, розмір виплати визначається пропорційно.
На практиці це означає: якщо в ДТП двоє учасників і обидва порушили правила дорожнього руху, кожен отримає приблизно 50% компенсації від суми власних збитків.
Раніше ми повідомляли, що для оформлення Європротоколу потрібно виконати такі умови:
  • відсутні травмовані чи загиблі люди;
  • учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
  • водії-учасники ДТП знаходяться у тверезому стані.
Якщо водії скористалися європротоколом, то вони:
  • мають право залишити місце ДТП;
  • не повинні інформувати та очікувати поліцейських;
  • звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтострахуванняПоліціяПатрульна поліція
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems