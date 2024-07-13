У яких випадках можна скористатися європротоколом при ДТП — Finance.ua

У яких випадках можна скористатися європротоколом при ДТП Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

У яких випадках можна скористатися європротоколом при ДТП, Фото: freepik

Водії, що стали учасниками аварії, можуть скористатися європротоколом для оформлення ДТП. Це сприятиме зменшенню стресу, але варто пам’ятати, що не завжди це є можливим.

Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

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«Європротокол — це зручний спосіб оформлення ДТП без травмованих», — розповіли правоохоронці.

Коли можна скористатися європротоколом

Для цього потрібно виконання наступних умов:

відсутні травмовані чи загиблі люди;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП знаходяться у тверезому стані.

Якщо водії скористалися європротоколом, то вони:

мають право залишити місце ДТП;

не повинні інформувати та очікувати поліцейських;

звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП.

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Нагадаємо, ДТП саме по собі — неприємна ситуація, але ще гірше, коли винуватець покидає місце аварії, залишаючи вас самостійно розбиратися зі збитками. Як діяти у такій ситуації — розповіли у Моторному (транспортному) страховому бюро України.

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