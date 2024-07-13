У яких випадках можна скористатися європротоколом при ДТП — Finance.ua

У яких випадках можна скористатися європротоколом при ДТП
Водії, що стали учасниками аварії, можуть скористатися європротоколом для оформлення ДТП. Це сприятиме зменшенню стресу, але варто пам’ятати, що не завжди це є можливим.
Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.
Читайте також
«Європротокол — це зручний спосіб оформлення ДТП без травмованих», — розповіли правоохоронці.
Коли можна скористатися європротоколом
Для цього потрібно виконання наступних умов:
- відсутні травмовані чи загиблі люди;
- учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
- водії-учасники ДТП знаходяться у тверезому стані.
Якщо водії скористалися європротоколом, то вони:
- мають право залишити місце ДТП;
- не повинні інформувати та очікувати поліцейських;
- звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП.
Читайте також
Нагадаємо, ДТП саме по собі — неприємна ситуація, але ще гірше, коли винуватець покидає місце аварії, залишаючи вас самостійно розбиратися зі збитками. Як діяти у такій ситуації — розповіли у Моторному (транспортному) страховому бюро України.
Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.
Хочу вигідно придбати автоцивілку
Поділитися новиною