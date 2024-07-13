У яких випадках можна скористатися європротоколом при ДТП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких випадках можна скористатися європротоколом при ДТП

Особисті фінанси
41
У яких випадках можна скористатися європротоколом при ДТП
У яких випадках можна скористатися європротоколом при ДТП, Фото: freepik
Водії, що стали учасниками аварії, можуть скористатися європротоколом для оформлення ДТП. Це сприятиме зменшенню стресу, але варто пам’ятати, що не завжди це є можливим.
Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.
Читайте також
«Європротокол — це зручний спосіб оформлення ДТП без травмованих», — розповіли правоохоронці.

Коли можна скористатися європротоколом

Для цього потрібно виконання наступних умов:
  • відсутні травмовані чи загиблі люди;
  • учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
  • водії-учасники ДТП знаходяться у тверезому стані.
Якщо водії скористалися європротоколом, то вони:
  • мають право залишити місце ДТП;
  • не повинні інформувати та очікувати поліцейських;
  • звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за спричинення ДТП.
Читайте також
Нагадаємо, ДТП саме по собі — неприємна ситуація, але ще гірше, коли винуватець покидає місце аварії, залишаючи вас самостійно розбиратися зі збитками. Як діяти у такій ситуації — розповіли у Моторному (транспортному) страховому бюро України.
Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.