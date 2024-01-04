Що робити, коли винуватець ДТП втік із місця аварії — Finance.ua

Що робити, коли винуватець ДТП втік із місця аварії Сьогодні 20:04 — Страхування

Що робити, коли винуватець ДТП втік із місця аварії

ДТП саме по собі - неприємна ситуація, але ще гірше, коли винуватець покидає місце аварії, залишаючи вас самостійно розбиратися зі збитками. Як діяти у такій ситуації - розповіли у Моторному (транспортному) страховому бюро України.

Якщо ви маєте чинний страховий поліс ОСЦПВ , скористайтеся наступним алгоритмом дій:

Зафіксуйте дані про водія-втікача. Постарайтеся запам’ятати номер машини та прикмети водія, за можливості, зробіть фото або відео машини-втікача. Увімкніть аварійну сигналізацію та поставте знак аварійної зупинки. Викличте поліцію за номером 102 для фіксації факту ДТП та втікання винуватця. Зберіть додаткове підтвердження факту ДТП з винуватцем-втікачем. Поки очікуєте поліцію, пошукайте свідків події, запишіть їх дані та контакти; перевірте за можливості, чи є на місці відеофіксація. Оформіть ДТП та отримайте довідку Ф2 про обставини ДТП, шляхом звернення до підрозділу поліції. Звернутися до МТСБУ. Після фіксації ДТП та за наявності поліса ОСЦПВ, необхідно звернутися за виплатою страхового відшкодування до МТСБУ. Ви можете надіслати документи поштою або подати їх в електронному вигляді. Як це зробити дивіться за посиланням.

Обов’язково, протягом трьох робочих днів з моменту настання події. Для оформлення заяви, вам знадобляться такі документи:

Страховий поліс ОСЦПВ на пошкоджений автомобіль.

Копія паспорта та ІПН.



Документи, в яких зафіксовано факт аварії: схема ДТП, оформлена поліцією, та пояснення.



Довідка Ф2 про обставини ДТП.



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Для прискорення виплати відшкодування може знадобитися копія рішення суду, яка підтвердить відповідальність іншого учасника ДТП, медичні довідки про стан здоров’я потерпілого (у т. ч. про тимчасову непрацездатність). Представники МТСБУ мають право зв’язатися зі свідками аварії для відновлення повної картини подій, оглянути пошкоджене авто, виконати інші дії.

Прийняття рішення МТСБУ про регламентні виплати (або аргументація причини відмови, якщо не подано будь-які документи) відбувається протягом 90 днів з дня подання заяви на виплату страхового відшкодування.

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