Що робити при ДТП, якщо у іншого водія немає автоцивілки

Як діяти, якщо ви потрапили в ДТП, а в іншого водія немає чинної автоцивілки? У такій ситуації важливо подбати про безпеку, правильно зафіксувати обставини аварії та знати, куди звертатися для врегулювання страхового випадку. МТСБУ пояснило, яких кроків варто дотримуватися.

Що робити після ДТП: покроковий алгоритм

1. Подбайте про безпеку та виконайте вимоги ПДР.

Негайно зупиніть автомобіль, увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки. Не переміщуйте транспортні засоби й предмети, пов’язані з ДТП.

Якщо є постраждалі, надайте домедичну допомогу та викличте швидку. Повідомте про аварію поліцію, запишіть контакти свідків і дочекайтеся правоохоронців.

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2. Перевірте наявність страхових полісів.

З’ясуйте, чи мають обидва автомобілі чинні договори ОСЦПВ або іноземні поліси «Зелена картка».

Якщо в іншого водія немає чинного поліса, оформити Європротокол не можна. Якщо ж обидва автомобілі мають чинні внутрішні договори ОСЦПВ і виконані інші передбачені законом умови, ДТП можна оформити за допомогою Європротоколу, зокрема в електронному форматі через «Дію».

3. Якнайшвидше повідомте свою страхову компанію.

Якщо ви потрапили в ДТП, а ваш автомобіль має чинний внутрішній договір ОСЦПВ, можна звернутися до своєї страхової компанії для прямого врегулювання. Це можливо навіть тоді, коли автомобіль винуватця аварії не має поліса ОСЦПВ.

Які страхові суми передбачені за ОСЦПВ

З 1 липня 2022 року страхові суми за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлені відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30 травня 2022 року № 109.

Розміри виплат становлять:

за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю: 320 тис. грн на одного потерпілого незалежно від кількості потерпілих;

за шкоду, заподіяну майну потерпілих: 160 тис. грн на одного потерпілого, але не більше ніж 800 тис. грн на одну страхову подію.