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Продовжено термін здійснення страховиками оцінки платоспроможності за спрощеним підходом

Страхування
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Продовжено термін здійснення страховиками оцінки платоспроможності за спрощеним підходом
Продовжено термін здійснення страховиками оцінки платоспроможності за спрощеним підходом
Народні депутати продовжили для чинних страховиків термін здійснення оцінки платоспроможності за спрощеним підходом на два роки — до 1 січня 2029 року.
Таке рішеннія закріплено ухваленим 28 жовтня 2026 року Верховною Радою в цілому законопроєктом № 15269 «Про внесення змін до Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“ щодо корпоративного управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», за який проголосували 235 народних депутатів.
«Страховики, які відповідають критеріям та умовам, визначеним частиною п’ятою статті 38 цього Закону (Закону „Про страхування“), здійснюють оцінку платоспроможності за базовим підходом відповідно до вимог цього Закону з 1 січня 2029 року», — йдеться в прийнятому законопроєкті.
Як повідомлялось, наразі, згідно з чинною редакцією закону, страховики, які отримали ліцензії на здійснення страхової діяльності до введення в дію цього закону (1 січня 2024 року), мають право здійснювати оцінку платоспроможності за спрощеним підходом протягом трьох років, тобто до 1 січня 2027 року.
Як прокоментував агентству «Інтерфакс-Україна» генеральний директор асоціації «Страховий бізнес» Вячеслав Черняховський, застосування спрощеного підходу не означає відсутності контролю за платоспроможністю.
Страховики продовжують виконувати чинні вимоги до капіталу, технічних резервів і прийнятних активів та залишаються під наглядом Національного банку України. Український страховий ринок загалом має достатній рівень платоспроможності, а сформовані страховиками резерви в багатьох випадках є навіть надмірними порівняно з фактичним обсягом і динамікою страхових виплат.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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