Як ветеранам отримати компенсацію за автоцивілку через «Дію» — інструкція
Хто може скористатися компенсацією
- має посвідчення ветерана в застосунку Дія (учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни);
- досяг повноліття;
- має у Дії верифікований РНОКПП;
- має діючий договір страхування, який укладений із застосуванням ветеранської пільги. Актуальний перелік страхових компаній — членів МТСБУ доступний на сайті МТСБУ;
- не використовує транспортний засіб для підприємницької діяльності або перевезення;
- є власником автомобіля із об’ємом двигуна не більше 2500 см³ або електродвигуном не більше 100 кВт.
Що важливо врахувати
- якщо ви отримаєте компенсацію, а згодом із власної вини спричините ДТП, наступного року оформити поліс на пільгових умовах уже не вдасться;
- компенсація виплачується за одним договором страхування, укладеним у поточному календарному році;
- актуальні дані про пільговий договір страхування мають бути внесені до бази даних МТСБУ, про транспортний засіб та його власника - до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС.
Як подати заявку на компенсацію
- Відкрити застосунок «Дія» на телефоні.
- Перейти до розділу «Ветеран PRO».
- Обрати послугу «Компенсація автоцивілки».
- Внести та підтвердити необхідні відомості.
- Обрати або створити Дія. Картку та перевірити актуальність банківського рахунка (IBAN).
- Дочекатися результату обробки заяви.
Що робити, якщо заява не формується
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