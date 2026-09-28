Знижки на автоцивілку для ветеранів

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть фактично не витрачати власні кошти на автоцивілку. Страхова компанія одразу надає їм знижку 50%, а решту сплаченої суми компенсує держава.

Про це нагадує пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Не втрачайте час на зайві турботи. Оформлюйте автоцивілку, каско, чи навіть зелену картку за декілька кроків на Finance.ua

Хто може скористатися компенсацією

Скористатися компенсацією можуть ті, хто:

має посвідчення ветерана в застосунку Дія (учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни);

досяг повноліття;

має у Дії верифікований РНОКПП;

має діючий договір страхування, який укладений із застосуванням ветеранської пільги. Актуальний перелік страхових компаній — членів МТСБУ доступний на сайті МТСБУ;

не використовує транспортний засіб для підприємницької діяльності або перевезення;

є власником автомобіля із об’ємом двигуна не більше 2500 см³ або електродвигуном не більше 100 кВт.

Ключова умова стосується самого договору страхування. Він має бути укладений зі страховою компанією, яка є членом МТСБУ, із застосуванням передбаченої законом ветеранської пільги, та залишатися чинним на момент подання заяви на компенсацію.

Якщо ветеран або ветеранка оформив (ла) автоцивілку на загальних умовах, без застосування пільги, право на компенсацію за таким договором не виникає.

Що важливо врахувати

Важливо пам’ятати:

якщо ви отримаєте компенсацію, а згодом із власної вини спричините ДТП, наступного року оформити поліс на пільгових умовах уже не вдасться;

компенсація виплачується за одним договором страхування, укладеним у поточному календарному році;

актуальні дані про пільговий договір страхування мають бути внесені до бази даних МТСБУ, про транспортний засіб та його власника - до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС.

Як подати заявку на компенсацію

Процес відбувається онлайн через застосунок «Дія». Для цього потрібно:

Відкрити застосунок «Дія» на телефоні. Перейти до розділу «Ветеран PRO». Обрати послугу «Компенсація автоцивілки». Внести та підтвердити необхідні відомості. Обрати або створити Дія. Картку та перевірити актуальність банківського рахунка (IBAN). Дочекатися результату обробки заяви.

Система автоматично перевіряє дані заявника, транспортного засобу та пільгового договору страхування, підтверджуючи або отримуючи інформацію з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, Єдиного державного реєстру транспортних засобів та бази даних МТСБУ щодо договору ОСЦПВ . Заявнику залишається обрати або створити Дія. Картку, на яку надійде компенсація.

Що робити, якщо заява не формується

Найпоширенішою причиною відмови є розбіжність даних у реєстрах.

Якщо «Дія» повідомляє про відсутність пільгового договору страхування, варто перевірити термін дії поліса та звірити дані договору: РНОКПП, VIN-код автомобіля і категорію пільги. За потреби, звернутися до страхової компанії для коригування інформації в базі даних МТСБУ.

Якщо система не бачить автомобіля у власності заявника або не підтверджує його технічні характеристики, потрібно звернутися до сервісного центру МВС для уточнення даних у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.